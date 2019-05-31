垃圾处理，岂能靠“甩锅”（环球走笔）

菲律宾政府近日表示，由于加拿大一直拖延解决其滞留在菲垃圾问题，菲方已下令暂停所有公务人员访问加拿大。菲政府签发的一项内部备忘录规定，“政府各部门还要减少与加拿大政府的官方交往”。垃圾滞留引发两国关系恶化，足见问题之严重。

事件的起因是，2013年至2014年间，一家加拿大公司向菲律宾出口了103个集装箱的垃圾，集装箱外贴有可回收塑料的标签，菲律宾已处理了34个集装箱的垃圾，目前仍有69个集装箱滞留在菲港口。菲律宾海关表示，检查发现这69个集装箱中只有少量可回收塑料，大量为电子产品垃圾和厨房垃圾等。菲律宾和加拿大都是《巴塞尔公约》的缔约国，该公约旨在遏制越境转移危险废料，特别是向发展中国家出口和转移危险废料。加拿大如此做法，引起菲方强烈指责。菲律宾一再敦促加拿大运回这批垃圾。未能按期运回垃圾的加方承诺今年6月底前运走滞留垃圾，但遭到菲律宾拒绝，菲方坚持要自行“遣返”这批垃圾。

在“转嫁”给别国的垃圾中偷梁换柱，企图蒙混过关，被发现后一拖再拖……加拿大方面的做法也引起菲律宾民间强烈不满。近期，在加拿大驻菲使馆外，集结了众多抗议示威的菲律宾民众，他们打出了“立即撤走你们的垃圾”“是时候让富裕国家自己处置垃圾了”等横幅。有民众气愤地表示，世界只看到加拿大的美丽风景，却看不到菲律宾为此付出的代价——垃圾成山。就连加拿大《温哥华太阳报》也对这种非法往海外运输垃圾的行为予以批评。

“由于在菲律宾处理有害垃圾成本更低，遇到的法律和环保障碍也更少，加拿大等发达国家就利用自己的经济地位，打着‘回收再利用’的幌子向我们出口垃圾。这些垃圾根本没有回收再利用价值。”菲律宾环保团体“禁止有毒垃圾组织”副主任雷纳尔多·圣胡安说。

长期以来，一些发达国家出于处理成本等因素考虑，常年向发展中国家输出各类垃圾，尤其是塑料垃圾。联合国数据显示，德国、美国和日本去年出口塑料垃圾均超过100万吨。美国则向发展中国家出口15.7万个装有塑料垃圾的大型集装箱。不少媒体大声疾呼，发展中国家正成为发达国家的“垃圾处理场”。自己造成的污染，却想让别人来埋单，这显然不公平，也不可持续。近来，菲律宾、马来西亚等国都明确表示将禁止进口“洋垃圾”。

有菲律宾学者认为，国与国的垃圾争端，从某种意义上是发展中国家承担了大量隐性环境成本，并在客观上掩盖了发达国家现有发展模式的某些不足和弊端。无论是发达国家还是发展中国家，都生活在同一个星球上。当地媒体呼吁，解决垃圾处理难题，应该由各国从自身法律、经济、管理等层面采取联动措施，以环保的科技手段去减轻垃圾对地球的危害，而不是一味“甩锅”。到处出口洋垃圾，实际上是以邻为壑，这种不负责任的做法当休矣。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 16 版）

(责编：冯粒、刘洁妍)