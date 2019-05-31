5月29日，2019“中国旅游文化周”开幕式在泰国曼谷举行。此次“中国旅游文化周”是由中国文化和旅游部携手各省（区、市）文化旅游厅（局）共同举办的一项全球联动的主题活动，于5月下旬至6月底在全球34家海外中国文化中心和19家驻外旅游办事处举办各类文化和旅游交流活动200多场，阐发中国精神、描绘中国风貌，展现真实、立体、全面的中国。

在曼谷中国文化中心举办的开幕式上，《中国，超乎你的想象》旅游宣传片呈现出的美丽风景和厚重文化打动了所有中外嘉宾。泰国旅游协会会长塔纳蓬说：“中国之美超乎想象。作为旅游业从业者，我很幸运有机会多次前往中国，泰国旅游行业协会将带动更多泰国人感受中国之美。”

当天还举办了“青海旅游文化推广周”活动。活动上既有青海风光摄影展、精品旅游线路推介会，也有民族服饰展示、民族歌舞表演等，多侧面展现“大美青海”以及高原人民的热情好客。青海省文化和旅游厅副厅长吕霞表示，希望通过推介活动，让更多的泰国民众认识青海，了解青海，走进青海，感知青海高原神秘久远的历史和多元多彩的文化。

在青海风光摄影展上，主办方在展厅四周陈列了近40幅精美图片：青海湖烟波浩渺，三江水源远流长，昆仑山横空出世，可可西里神秘莫测……这些图片凸显了青海雄浑壮美的自然风景和独特厚重的人文情怀。几名泰国学生激动地对记者说：“今天我们真正感受到了‘大美青海’的内涵，以后一定要去那里看一看。”当晚，青海民族歌舞演出在曼谷中国文化中心举行，也吸引了众多当地民众。

中国和泰国是友好邻邦，双方在“一带一路”各领域合作不断深化。2018年，赴泰中国游客突破1000万人次，泰国是目前中国公民出境游的第一目的地。中国驻泰国大使馆文化参赞常禹萌表示，中泰两国合作一直发挥着“文旅融合”理念的引领作用。此次旅游文化周活动也是中国对泰国朋友发出的盛情邀请。

曼谷中国文化中心主任顾洪兴表示，中心将陆续为泰国民众带来更多精彩的青海文化和旅游相关活动，提升青海旅游国际知名度，推动青海民族文化走进泰国，提供泰国赴华旅游目的地新选择。

“中国旅游文化周”得到泰国媒体广泛关注，《曼谷邮报》等主流媒体都进行了报道。泰中记者协会会长猜瓦对本报记者说：“泰中两国友谊源远流长，密切的文化交流将进一步深化两国友好关系。通过旅游和人员往来，可以把中国的美景和人民的好客带回泰国，也把泰国人民的友好带到中国，促进两国关系不断向前发展。”

（本报曼谷5月30日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 16 版）

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