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首届联合国人居大会5月27日至31日在肯尼亚首都内罗毕举行，100多个国家和地区的3000多名代表参会。此次大会以“创新让城市和社区生活更美好”为主题，旨在为全球城镇化面临的挑战找到创新、可持续的应对之策。中国在会上分享了城镇化领域的成功实践和范例。与会专家认为，中国快速城镇化的先进经验，规避了很多城市化进程中的通病，具有很高的借鉴价值和启示意义。

联合国人居大会是联合国人居署最高管理机构，也是全球有关可持续人类居住和城镇化的最高决策机构。联合国人居大会将每四年召开一届。在此次大会上，与会代表纷纷呼吁更多国家支持联合国人居署工作，以更好应对城镇化进程中面临的诸如住房、就业和气候变化等挑战。

好的城市规划和管理助力可持续性发展

联合国副秘书长、人居署执行主任迈穆娜·穆赫德·谢里夫在27日的开幕式上表示，全球城镇化势头日益增强，人居大会将直面城镇化进程中的挑战，并为应对这些挑战提出创新解决办法，推动可持续发展。预计到2050年全球70%的人口将生活在城市，而一些国家城镇人口不断增长将导致住房、交通、能源、就业、教育和卫生等诸多问题。她呼吁世界各国把可持续城镇化放在国家发展进程中的重要位置。

“好的城市规划和管理能引领我们实现具有包容性、可持续性和低排放的发展。”联合国秘书长古特雷斯在开幕式上发表视频致辞，希望各方共同努力，开辟通往可持续城市未来的道路。

肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔表示，城镇化在世界各国不断推进的同时，也给世界特别是发展中国家带来巨大挑战，比如住房问题就是一些国家面临的突出问题。要解决这个问题，政府需要运用创新手段和鼓励私营企业积极参与进来，并为其创造良好的投资经营环境。

在5月29日举行的新闻发布会上，谢里夫表示，来自38个国家的政府和32个组织机构向人居署承诺提供超过1.52亿美元资金，用于支持人居署推动实现联合国可持续发展议程与城市相关的目标。

“创新是中国城镇化进程飞速发展的秘诀”

此次大会召开期间，中国在新型城镇化和城乡融合发展的成功经验和范例成为与会代表关注的焦点。谢里夫指出，通过体制创新和技术创新，中国近年来在改善人类居住环境方面取得了长足进步。“创新是中国城镇化进程飞速发展的秘诀”。

27日大会开幕当天，由联合国人居署和国内城市分别共同完成的《净零碳乡村规划指南——以中国长三角地区为例》报告和《深圳故事：经济、社会与环境转型》在联合国内罗毕办事处举办发布仪式，吸引众多与会代表参加。

《净零碳乡村规划指南——以中国长三角地区为例》提出净零碳小镇建设的十大原则，从建筑节能、交通布局、可再生能源利用、水和废弃物循环、碳排放、绿色就业和生态教育的角度，对建设净零碳小镇提出指导方案。

联合国人居署城市能源部门负责人文森特·基迪奥表示，长三角区域是中国工业化发展最快的地区之一，但也存在各种环境问题。当地乡镇根据10项原则来解决这些问题并实现零碳村这一目标，这其中的发展经验可以为世界其他城镇的零碳战略树立良好示范。

《深圳故事：经济、社会与环境转型》一书由13名来自多国的专家学者历时一年多写就，从经济政策、财政制度、城市规划、生态建设、城市文化等方面，总结展示了深圳40年的城市发展经验。

参与撰写《深圳故事：经济、社会与环境转型》一书的博茨瓦纳巴伊萨戈大学教授阿洛伊修斯·莫沙表示，深圳的故事为世界提供了快速城镇化的蓝图，值得其他国家的城市借鉴学习。

“中国城镇化先进经验为世界提供借鉴。”意大利恩纳科雷大学教授拉斐尔·斯库德里高度赞赏中国在快速城镇化进程中取得的巨大成功。“深圳向世界展示了如何在非常短的时间内应对经济发展的挑战。深圳发展经验值得学习。”

“中国的乡村振兴战略提供了一种全新思路”

根据联合国的统计，到2050年，非洲和亚洲的城市化水平仍将低于其他地区。城市化过程中，农村也不应被忽视。中国将城镇化和乡村振兴结合起来，互促互生。这成为本届大会的又一亮点。

浙江省松阳县地处浙南山地，虽然经济发展稍逊色于沿海地区，但却保留着传统的农耕文明和乡土文化。根据这一现实，当地走出了与众不同的乡村发展之路，通过修复改建传统民居，改善居民生活条件，修复乡村生态文化，发展绿色经济，促进乡村振兴，吸引精英人才到乡村的舞台上大显身手，让农民企业家在农村壮大发展。

浙江丽水市松阳县委书记王峻表示，松阳作为一个山区县，虽然被誉为“古典中国的县域标本”，但同样也面临着乡村衰落、文化断层等困扰。近年来，松阳把城市和乡村作为一个有机系统，恢复乡村的生命力，近3年，乡村常住人口新增3900人，有不少年轻人、城里人选择在乡村定居并通过互联网等现代设施创业。

这一成功案例得到众多与会代表的赞赏，看到相关介绍，不少代表都希望亲身前往体验别样的中国村落。

联合国人居署区域和城市规划部门负责人雷米·谢奇平表示，松阳的发展模式值得学习，“中国的乡村振兴战略提供了一种全新思路”。

来自美国纽约的萨拉·吕埃尔—伯格润是一个健康建筑组织的负责人，她表示，松阳的案例值得深入研究。“我们应该学习借鉴松阳的乡村生态系统，让城市和乡村都能带来健康的生活。”

非洲人口与健康研究中心城镇化和福祉研究项目负责人布莱辛·姆贝鲁认为，松阳改建房屋的做法值得借鉴，它并没有破坏乡村的原貌，而是让这些老屋获得新生。“非洲正在加快城市化进程，但仍有广大农村地区。我们非常高兴能在这里听到松阳的故事，和中国朋友并肩同行。”

冈比亚首都班珠尔市市长表示，“我们的发展理念非常契合，我还想进一步和中方加强沟通，协商未来结成友好城市的可能性。中国和冈比亚在基础设施建设上有许多成功的合作，希望在城市发展领域也能加强交流。”

（本报内罗毕5月30日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 16 版）

(责编：冯粒、常红)