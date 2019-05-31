肖捷会见老挝总理府办公厅主任

新华社北京5月30日电 （记者郑明达）国务委员兼国务院秘书长肖捷30日在北京会见了到访的老挝总理府办公厅主任佩·蓬皮帕。
肖捷积极评价中老关系发展，表示双方要按照习近平总书记、国家主席同本扬总书记、国家主席达成的构建中老命运共同体重要共识，持续增进战略互信，深化发展战略对接，推进中老经济走廊建设和中老铁路等大项目取得新进展，共同造福两国人民。
佩表示，老方高度重视发展对华合作，感谢中方对老方经济社会发展的大力支持，愿同中方共同建设好老中命运共同体，推动双边关系不断迈上新台阶。
《 人民日报 》（ 2019年05月31日 03 版）
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