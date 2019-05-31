古巴外长:坚决反对美方一系列贸易歧视性举措

本报北京5月30日电 （记者张志文）5月30日，参加中共中央对外联络部活动的古巴共产党中央政治局委员、外长罗德里格斯对本报记者表示，美国对中国和其他国家采取的贸易歧视性举措，是完全违法和完全不可接受的，古巴坚决反对美国的一系列单边制裁和歧视性措施，并对中国表示坚定支持。

“美国否认以多边主义为代表的国际秩序现实，妄图利用强权把单边主义强加给世界。”罗德里格斯批评美国固守冷战时期霸权思维，时常采取单边制裁等举措，将自己的意愿强加给别国，对全球和平安全构成了威胁，对当今国际秩序造成了严重影响，最终也会影响美国企业和美国人民的利益。

谈及当前美国打压中国高技术企业的举措，罗德里格斯说，美国的行径令人不齿，古巴对于中国科技取得的进步感到欣慰，并随时向华为、中兴等中国企业敞开大门，相信这些企业将为古巴带来重大机遇，并推动古巴信息化发展。

罗德里格斯高度评价古中关系发展，认为两国在贸易投资等领域取得了巨大进展，古巴还接待了大量到访中国游客。他希望两国在高新技术等领域不断开展新的合作。

谈到古美关系时，罗德里格斯批评美国近期在古美关系上“开倒车”，并谴责美国对古巴完全实施“赫尔姆斯—伯顿法”。同时他表示，古巴在过去60年中积累了丰富的对美斗争经验，随着古巴完全融入全球产业链，以及经济和贸易结构更加多元，他相信即便在美国收紧对古巴封锁情况下，古巴经济仍然将会得到好的发展。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 03 版）

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