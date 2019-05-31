新加坡总理李显龙会见魏凤和

本报新加坡5月30日电 （记者林芮、赵益普）新加坡总理李显龙30日上午在总统府会见了到访的国务委员兼国防部长魏凤和。

李显龙说，新加坡政府重视发展对华关系。近年来，两国高层会晤频繁，推动双边关系良好发展，包括军事在内的各领域交流合作取得实质性成果，特别是两国共同推动“一带一路”建设，有利于促进地区互联互通和经济发展。中国的发展有利于世界。在新的形势下，各国应相互调整，加强沟通交流，增进理解信任，实现共同发展。

魏凤和说，进入新时代，在习近平主席和李显龙总理的共同引领和推动下，中新与时俱进的全方位合作伙伴关系良好发展。中新是改革开放的伙伴、互利共赢的伙伴、共建“一带一路”的伙伴。中国军队愿同新方一道，落实两国领导人共识，密切战略互信，加强务实合作，为推动中新关系发展、维护地区和平稳定作出积极贡献。

29日下午，魏凤和与新加坡国防部长黄永宏举行会谈。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 03 版）

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