陈希会见俄罗斯总统办公厅代表团

新华社北京5月30日电 （记者吴嘉林）中共中央政治局委员、中组部部长陈希30日在北京会见俄罗斯联邦总统助理谢雷舍夫率领的俄总统办公厅代表团。

陈希说，在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系保持高水平运行。前不久两国元首成功举行年内首次会晤，揭开双方隆重庆祝建交70周年的序幕。中方愿同俄方加强治国理政和干部队伍建设经验交流，推进中俄关系取得更大发展。

谢雷舍夫说，俄方愿同中方加强政治互信和执政经验交流，推进各领域务实合作。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 03 版）

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