战略对接奠定互利合作基石（国际论坛）

欧亚经济联盟成员国建立起同中国更紧密的经贸联系，能够在相当大程度上促进自身经济增长

欧亚经济联盟是一个年轻的一体化组织，今年是该组织成立的第五年。在5年时间里，欧亚经济联盟始终遵循着促进联盟内部商品、服务、资本和劳动力自由流动的目标，不断发展完善，取得显著成果。国际上对欧亚经济联盟的兴趣也在逐年提高。“一带一路”是促进国际合作的一项重大倡议。将欧亚经济联盟同“一带一路”倡议相对接，无疑是至关重要的。

2018年5月17日，中国与欧亚经济联盟各成员国代表共同签署经贸合作协定，该协定是中国与欧亚经济联盟在经贸方面首次达成重要制度性安排。这一协定的签署，标志着“一带一路”倡议与欧亚经济联盟战略对接迈出实质性步伐，同时也为欧亚经济联盟五国与中国的互利合作奠定了基石。协定包括有关海关合作和贸易便利化、知识产权、部门合作以及政府采购等13个章节，将促进中国与欧亚经济联盟及其成员国经贸关系深入发展，为双方企业和人民带来实惠。

在具体项目合作方面，欧亚经济联盟各成员国都期待同中国伙伴开展合作，共同推进基础设施建设，目前已开展的项目超过30个。欧亚大陆幅员辽阔、资源丰富，双方基础设施建设、跨境贸易、跨境运输潜力无限。交通等基础设施的改善，将扩大过境运输量，这将促进中国及欧亚经济联盟成员国经济增长。

中国是世界经济增长的重要引擎之一，欧亚经济联盟成员国建立起同中国更紧密的经贸联系，能够在相当大程度上促进自身经济增长。中国拥有巨大的市场，对于联盟成员国的生产商具有强大的吸引力。与此同时，中国已成为新技术、新工艺、新解决方案、新设备诞生的前沿地带，无论是在产品质量还是价格方面都有巨大优势。毫无疑问，欧亚经济联盟成员国都有兴趣与中国开展互利合作。

习近平主席在中共十九大报告中对构建人类命运共同体做出了深刻阐释，呼吁各国人民同心协力，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。构建人类命运共同体，使各方增进合作交流，让世界变得更和谐美好。与此同时，中国始终坚持促进贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。我高度赞同这些理念和行动。考虑到双方相互间巨大合作兴趣以及着眼于经济增长的共同目标，这些主张为欧亚经济联盟与中国相互信任与合作关系的发展打下了坚实基础。

（作者为欧亚经济委员会执委会主席、亚美尼亚前总理）

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 03 版）

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