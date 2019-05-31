第三十七届中日经济知识交流会在日本举行

新华社日本仙台5月30日电 （记者刘春燕）第三十七届中日经济知识交流会30日在日本宫城县仙台市召开，与会人员呼吁增强两国间合作关系、推动互利共赢。
中方首席代表、第十三届全国政协常委、全国政协人口资源环境委员会主任李伟，日方首席代表、佳能全球战略研究所理事长福井俊彦，日本宫城县副知事远藤信哉出席开幕式并致辞。
李伟在致辞时表示，过去两年，中日两国抓住邦交正常化45周年与和平友好条约缔结40周年的重要契机，促进两国关系显著改善。当今世界正处于百年未有之大变局，贸易保护主义盛行，摩擦纷争不断，世界贸易组织等多边治理体制亟待变革，中日应进一步保持密切沟通、增强互信、推进精诚合作。
福井俊彦认为，随着科学技术高速发展，世界进入数字经济社会，要推动全球发展，包括日本在内的所有国家和地区都应保持开放合作的态度。对日本来说，同中国的关系理应得到进一步增强。
本次会议为期一天半，分别设置“世界经济形势”“中日经济形势”“中日经贸合作与技术创新”三个主题单元。围绕三大主题，中日双方代表展开深入交流和充分研讨。
中日经济知识交流会是中日重要定期对话机制，旨在从宏观角度讨论两国经济长期性和综合性问题，并相互交流知识和经验。交流会每年召开一次全体会议，轮流在中日两国举办。来自中日双方有关政府部门、机构和企业的100余名代表参加了本届年会。
《 人民日报 》（ 2019年05月31日 16 版）
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