中俄智库高端论坛在莫斯科开幕

新华社莫斯科5月29日电 （记者马晓成）中俄智库高端论坛29日在莫斯科开幕。本次论坛以“中国与俄罗斯：新时代的合作”为主题，来自中俄两国智库、媒体、学界代表百余人围绕两国内政外交及发展等话题展开交流。

俄罗斯副总理阿基莫夫在开幕式上表示，俄罗斯将与中国关系视为重中之重，两国睦邻合作，为维护全球稳定发挥重要作用。俄中经贸领域合作成果丰硕，在能源、通信、高科技、跨境物流体系建设等领域的合作前景可期。

中俄友好、和平与发展委员会中方主席戴秉国表示，中俄相互尊重、平等相待，以各自行动培育起经得起风雨考验的政治互信，有力促进了两国发展，维护了世界和平、稳定与繁荣。面向未来，中俄要共同推动经贸科技等各领域合作升级，推动中俄关系更上一层楼。

中国驻俄罗斯大使李辉说，中俄全面战略协作伙伴关系达到历史最高水平，务实合作稳步向前，合作基本盘稳固，大项目合作驶入快车道，为两国人民带来实实在在利益，人文交流异彩纷呈，战略协作日益提升，把中俄全面战略协作伙伴关系提高到一个新的更高水平。

中国社会科学院院长谢伏瞻表示，中俄关系处于历史最好时期，借助中俄智库高端论坛平台，两国专家学者将进一步加强交流与合作，为推动中俄关系发展持续提供智力支撑。

中俄智库高端论坛由中国社会科学院和俄罗斯国际事务委员会联合主办。本次论坛为期两天。与会代表将围绕中俄两国战略协作、全球经济发展态势下中俄经济关系以及地方合作、安全领域合作、能源和基础设施领域合作、人文合作等议题进行深入探讨。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 16 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)