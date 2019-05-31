中国（波兰）贸易博览会为促进经贸合作搭建平台

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图为人们在第八届中国（波兰）贸易博览会上参观。
据新华社华沙5月29日电 （记者陈序、张章）为期3天的第八届中国（波兰）贸易博览会29日在波兰首都华沙附近的纳达任市开幕，为促进中欧经贸合作搭建平台。
在当天举行的开幕式上，波兰议会波中议员小组主席格热戈日·柴莱伊在致辞中说，自波中两国领导人实现互访、波中两国关系提升为全面战略伙伴关系以来，波兰与中国的经济往来不断加强，中国赴波兰旅游人数屡创新高，波中互利务实合作不断扩大，相信第八届中国（波兰）贸易博览会的成功举办将使两国之间的经贸关系变得愈加紧密。
据主办方介绍，此次贸易博览会有来自中国浙江、江苏、香港、广东等地的550家企业参展，共设展位1060个，展览面积达2.1万平方米，前来参观洽谈的有波兰大型采购代表团以及来自德国、俄罗斯、乌克兰、捷克、立陶宛等多个国家的采购商。
《 人民日报 》（ 2019年05月31日 16 版）
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