推进务实合作 实现互利共赢（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

中非联合研究中心全景。

在肯尼亚的阿伯戴尔地区，中肯两国研究人员在进行水质监测。

本报记者 吕 强摄

共建一带一路助力泰国经济科技发展

（泰国）索拉尼·信拉探

共建“一带一路”为泰国分享中国科技创新成果开辟了新渠道，为泰国经济发展和科技人才培养提供了有力支撑。

“泰中一家亲”，泰中两国友好关系源远流长。自中国提出共建“一带一路”倡议以来，泰中两国进一步加强了各个领域的合作。在科技创新领域，共建“一带一路”为泰国分享中国科技创新成果开辟了新渠道，为泰国经济发展和科技人才培养提供了有力支撑。

我多次访问过中国，对中国在科技领域的进步印象深刻。我曾去贵州参观中国“天眼”，它是世界上最大单口径射电望远镜，充分体现了中国高新技术创新能力；我还在深圳参观了许多科技公司，深圳在科技创新领域呈现出的勃勃生机令人赞叹；最近，我刚参观了上海科技馆，深感中国在科技领域投入之大以及科技给民众生活带来的便利。

泰中两国近年来在科技领域的合作取得了积极成果。2017年，武汉大学、泰国科技部地理空间信息与技术发展局、泰国东方大学就合作开展诗琳通地球空间信息科学双硕士学位项目签署合作备忘录。该项目从2018年开始招生，可以帮助泰国及东南亚周边国家培养高水平国际化科研人才。

2017年12月，中国科学院曼谷创新合作中心揭牌成立。泰方高度重视与中国政府在科技创新领域的合作。诗琳通公主曾多次走访中国科学院，极大地带动了泰中两国在微生物技术、轨道交通运输、等离子技术、地理信息技术及技术人才交流等方面的合作。曼谷创新合作中心的成立为泰国分享中国科技创新成果提供了更多便利，标志着泰中共建“一带一路”踏上新征程。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，泰国科技发展署成为“一带一路”国际科学组织联盟的共同发起者之一。泰中科技合作重点关注共建联合实验室、科学园区合作以及技术转移等方面。这次论坛将进一步拓宽泰中两国科技合作，并将推动泰国和其他国家共创未来。

近年来，泰国政府提出“泰国4.0”计划，旨在通过科技创新发展高附加值产业，促进泰国产业转型升级，增强国家竞争力。“泰国4.0”与共建“一带一路”倡议高度契合。泰中双方一致同意对接各自发展战略，将基础设施、产业集群、电子信息通信技术、数字经济、科技和能源列为未来双方经贸合作重点领域。共建“一带一路”助力泰国经济科技发展，持续为两国人民带来福祉。

（作者为泰国科技部常务次长，本报驻泰国记者林芮采访整理）

非中科研合作体现共建一带一路的愿景目标

（肯尼亚）罗伯特·吉图鲁

通过共建“一带一路”合作，中国为非洲乃至世界面临的问题提供了切实可行的解决方案。非洲国家期待分享中国科技发展成果，获得更多的发展机遇。

1999年，我获得中国政府奖学金，到武汉大学生物科学院攻读博士学位。3年留学生活里，我和中国科研人员一同埋头科学研究，建立了牢固友谊。中国科研人员对科学研究的无私奉献精神以及互相尊重、守时尽责的优秀品格，深深影响了我。我所在的联合科研小组，在肯尼亚和中国均发现了新的植物物种。

2013年，中非联合研究中心在肯尼亚乔莫·肯雅塔农业科技大学建立。作为创立人员之一，我见证了多年来非中科研合作给非洲带来的发展动力。令人欣喜的是，迄今已有近150名非洲青年学者通过研究中心的项目获得中国科学院全额研究生奖学金，正如我20年前一样。非中友好情谊在一代代科研人员之间传承。

2018年11月，我参加了“一带一路”国际科学组织联盟成立大会，这对中国和非洲以及世界其他地区的科研合作具有里程碑意义。正是在共建“一带一路”合作框架下，非中科研人员一起在生物多样性保护与利用、传染病研究与控制、灾害管理与预警等多个合作领域取得了突出成绩。

中国科研人员不仅在非洲传授科学知识，还帮助资源贫乏的农村地区民众增加收入。在肯尼亚东部干旱地区马瓜尼，中国科研人员经过分析当地人洁牙用的“牙刷树”十数樟的化学成分，提取制成了一种新的牙膏产品。这一科研成果带动当地居民大量种植该作物，取得经济效益，提高了民众的收入。

非中科研合作有助于消除非洲大陆的疾病和贫困，促进非洲发展。通过共建“一带一路”合作，中国为非洲乃至世界面临的问题提供了切实可行的解决方案。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛日前成功举行。共建“一带一路”倡议开创了合作共赢的新模式。习近平主席在论坛上宣布，中国将继续实施共建“一带一路”科技创新行动计划，同各方一道推进科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移四大举措。这让我们信心倍增。非洲国家期待分享中国科技发展成果，获得更多的发展机遇。

中国科研人员不远万里来到非洲，和我们并肩开展科学研究。他们的精神让我们由衷钦佩。最近，我出席了中非联合研究中心马达加斯加办公室的启用仪式。在那里，我听到当地一名大学生创作的诗歌。诗中这样写道：远道而来的朋友，不辞辛苦与我们一起翻山越岭/不畏艰险在崎岖山谷中探索，只为保护多样的生物世界/不论年龄，不论肤色，齐为地球上的后代探寻良方/听那崭新的实验室轻声地吟唱，仿佛是演奏一曲欢迎远方中国朋友清新的歌。

这首诗歌洋溢着非洲民众对中国科研人员坚韧毅力和无私奉献精神的赞美，以及对研究中心为当地经济社会发展提供支持的感激之情。听到这首诗歌时，很多中国和非洲科研人员都深受感动。在那一刻，我深切地感受到，非中研究人员这么多年的艰苦努力得到了广大非洲民众的认可。

现在，我和远离家乡的中国科研人员依然在一起并肩奋斗，为中国和非洲的科学事业奉献自己的力量。非中科研合作体现了共建“一带一路”的愿景目标，即为全人类共同美好的未来而携手合作。

（作者为中非联合研究中心非方主任，本报驻南非记者吕强书面采访整理）

智中天文合作体现丝路精神

（智利）吉多·加拉伊

智中天文学家跨越南北半球的合作，生动反映了两国在天文领域的密切关系。智中天文合作体现了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。

智利与中国的关系友好密切，曾在南美国家中创造了多个“第一”：第一个与中国建交，第一个支持中国加入世界贸易组织，第一个与中国签署自由贸易协定等。今年3月初，智中自贸升级协定正式生效，成为拉美与中国共建“一带一路”合作的一大亮点。

智中共建“一带一路”合作，不仅体现在政治、经济、文化领域，在科技尤其是天文领域的合作也是亮点纷呈。2012年，智中两国签订了科技合作协定。次年10月，双方合作建立了中国科学院南美天文研究中心（简称南美天文研究中心）。智利北部的阿塔卡马沙漠拥有全世界绝佳的天文观测条件，与中国开展合作，有助于实现昼夜不间断观测以及观测成果的交流整合与互补。

以南美天文研究中心为依托，智中在天文领域的合作取得了一系列积极成果。中心促成学者、专家互访及合作研究，协助建立围绕特定科研课题的合作研究团队，并开展了多项合作项目。2016年，中国科学院国家天文台和智利北方天主教大学签订协议，在智利北部合作建设天文观测基地。如今，文特峰观测台站正在建设中。此外，南美天文研究中心与智利国家科学委员会合作启动了“中智天文博士后”项目，在全球范围内招收人才。该项目目前已成为国际品牌，在学术界赢得了良好声誉。我本人的科研项目就有来自中国的博士后人才的参与，合作愉快而有成效。

2016年，作为中国科学院国家天文台在智利的代表，南美天文研究中心被智利政府授予“国际科研组织”的地位。这样，中国在智利建设天文观测基地，就可享受到智利政府提供的各种优惠政策。

智中天文学家跨越南北半球的合作，生动反映了两国在天文领域的密切关系。智中天文合作体现了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国宣布了多项与共建“一带一路”国家开展科技合作的计划。智利大学成为“一带一路”国际科学组织联盟的共同发起者之一。此次论坛将推动智中科技合作再上台阶。

（作者为智利大学天文系副主任，本报驻巴西记者陈效卫书面采访整理）

为南亚国家提供更多发展机遇和更大合作平台

（尼泊尔）比诺德·达瓦迪

在共建“一带一路”合作框架下，以加德满都科教中心为依托，中国和南亚的科研合作取得了很多重要成就。这种合作恰恰体现了共建“一带一路”倡议共同合作、互利共赢的理念。

尼泊尔地处喜马拉雅山南麓，地理环境复杂，气候多变，地震频发。尼泊尔对国土资源管理、生态环境保护等领域的研究相对滞后，共建“一带一路”倡议为尼泊尔寻求科教合作提供了机遇和平台。

在共建“一带一路”合作框架下，尼中科教合作驶入快车道。2015年8月，中国科学院与尼泊尔特里布文大学合作建立加德满都科教中心，联合周边国家的科研机构，重点围绕气候变化、生态环境、生物多样性、地质灾害等领域开展合作研究。中国帮助尼泊尔培养了一大批科研人员，极大地提升了尼泊尔的科学研究水平，使尼泊尔在相关科研领域逐渐向世界先进水平靠拢。

我在中国科学院攻读了博士学位。学习研究过程中，中国科学家严谨治学的态度让我受益匪浅。2016年，我进入加德满都科教中心工作。作为科教中心副主任，我见证了共建“一带一路”框架下尼中科教合作的快速发展。

从2016年开始，加德满都科教中心联合中国的大学和研究所招收尼泊尔留学生到中国学习。科教中心还在特里布文大学设立优秀硕士奖学金，鼓励学生从事科学研究，并每年为青年科学家提供各种培训。特里布文大学作为首批成员单位加入了“一带一路”国际科学组织联盟，这对尼泊尔在科研领域参与国际合作具有重要意义。

在共建“一带一路”合作框架下，以加德满都科教中心为依托，中国和南亚的科研合作取得了很多重要成就。尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉国等国科学家分别与中国科学家合作，组织开展了10多次联合科学考察，取得了一系列高水平科研成果；2015年尼泊尔大地震时，中国派出地震灾害调查评估组，为抗震救灾和灾后重建提供决策依据；2016年，科教中心组织喜马拉雅山安娜普纳地区综合野外科学考察，推动了季风—植被—环境综合监测断面建设……

借助加德满都科教中心的平台，中国联合尼泊尔等南亚国家的科教力量，致力于更好地为南亚区域发展提供支持。这种合作恰恰体现了共建“一带一路”倡议共同合作、互利共赢的理念。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国宣布了一系列与共建“一带一路”国家开展科技合作的计划，反映了中国与各国共同分享创新成果的意愿，这将为尼泊尔等南亚国家提供更多发展机遇和更大合作平台。

（作者为加德满都科教中心尼方副主任，本报驻印度记者苑基荣书面采访整理）

斯中科教合作推动斯里兰卡科研向前沿领域迈进

（斯里兰卡）迪拉克·普利亚达莎纳·多瓦姆佩·加马格

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，与会各方就推动共建“一带一路”朝着更高质量方向发展达成共识，这将为斯里兰卡乃至整个南亚带来更多发展机遇。

斯里兰卡位于印度洋东西交通的“十字路口”，是古代陆上丝绸之路和海上丝绸之路的重要节点。斯中友好关系源远流长。斯里兰卡是南亚最早支持共建21世纪海上丝绸之路的国家之一。共建“一带一路”倡议为斯里兰卡提供了发展机遇，推动斯里兰卡经济快速发展。

2015年，在共建“一带一路”框架下，中国和斯里兰卡在科伦坡合作建立了中—斯联合科教中心。我有幸参与了中心的创建和发展过程，见证了两国共建“一带一路”在科教领域取得的丰硕成果。

斯里兰卡处于印度洋和太平洋暖流交换强烈的地带，是南亚季风活动最活跃的地区之一，海洋气象灾害频发。由于斯里兰卡科研人才不足，缺乏较为成熟的季风气候预报系统，在海洋灾害面前显得十分脆弱。因此，斯里兰卡对科教合作有着强烈需求。

以中—斯联合科教中心为依托，斯中两国的科技合作近年来取得了巨大进展。两国合作在斯里兰卡南部近岸建立了海洋环境实时观测网，为斯里兰卡近岸海洋灾害成因研究、气象预报以及航运保障提供支持。此外，斯中两国科学家合作建立了斯里兰卡海洋气象预报系统，用于斯里兰卡海洋渔业捕捞和防灾减灾，受到斯里兰卡渔业部门的广泛认可。更多的合作项目还在陆续展开。

从2016年开始，中—斯联合科教中心开始联合中国大学和研究所招收斯里兰卡留学生。中国为斯里兰卡成功培养了一批科研人员。其中一部分已经学成回国，正在斯里兰卡的科教岗位上发挥重要作用。2018年6月，中国科学院南海海洋研究所的首位斯里兰卡硕士留学生马杜萨卡以优异的成绩毕业，毕业后被中—斯联合科教中心和卢胡纳大学共同聘请为高级技术人员。

斯中科教合作推动斯里兰卡科研向前沿领域迈进，而这正是得益于共建“一带一路”倡议。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，与会各方就推动共建“一带一路”朝着更高质量方向发展达成共识，这将为斯里兰卡乃至整个南亚带来更多发展机遇。

（作者为中—斯联合科教中心斯方主任，本报驻印度记者苑基荣书面采访整理）

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 17 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)