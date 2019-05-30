城堡之王：可俯瞰海岸的壮丽度假屋

海边曼诺比尔城堡（Manorbier Castle）。

下午5点，彭布罗克郡曼诺比尔城堡（Manorbier Castle）的大型双闸门关闭，城堡停止向公众开放，但那些租住在这里维多利亚式小屋的幸运人士则可以继续留在里面。

女巫帽子般的城堡、蔓延起伏的草坪，让人感受到舒适和隐居的感觉。

曼诺比尔城堡，俯瞰着海滩和大海，拥有美丽的村庄，其中世纪教堂就在城堡大门外。

这座城堡建于12世纪，是彭布罗克郡一系列壮观的诺曼城堡之一。

度假屋可供12人入住，一周租金达2,299英镑。

此外，还有卡鲁（Carew），皮克顿（Picton）和彭布罗克（Pembroke）城堡。

一定要参观St David's，这是英国最迷人的小教堂，由可爱的紫色Caer Bwdy石头建造而成，你也可以在附近的Caer Bwdy海湾的悬崖上看到它。

可爱的Broadhaven和Freshwater West的长长沙滩线，受到全国托管协会的管理和保护。漂亮的Barafundle沙滩，在两个岬角之间，这也是鸟儿的天堂。

每年夏天，成千上万的有着黑色和白色漂亮羽毛的海鸠会在Stack Rocks上筑巢。

观鸟，可以前往斯科默岛（Skomer Island）进行一日游。除了海鸠，你还会发现刀嘴海雀。

Tenby地区拥有两个海滩和悬崖城堡，是一个时尚的度假胜地，拥有古典的梯田式房屋，俯瞰着Caldey岛。

(责编：燕勐、贾文婷)