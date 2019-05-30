城堡之王：可俯瞰海岸的壮丽度假屋

|海边曼诺比尔城堡（Manorbier Castle）。
下午5点，彭布罗克郡曼诺比尔城堡（Manorbier Castle）的大型双闸门关闭，城堡停止向公众开放，但那些租住在这里维多利亚式小屋的幸运人士则可以继续留在里面。
女巫帽子般的城堡、蔓延起伏的草坪，让人感受到舒适和隐居的感觉。
曼诺比尔城堡，俯瞰着海滩和大海，拥有美丽的村庄，其中世纪教堂就在城堡大门外。
这座城堡建于12世纪，是彭布罗克郡一系列壮观的诺曼城堡之一。
度假屋可供12人入住，一周租金达2,299英镑。
此外，还有卡鲁（Carew），皮克顿（Picton）和彭布罗克（Pembroke）城堡。
一定要参观St David's，这是英国最迷人的小教堂，由可爱的紫色Caer Bwdy石头建造而成，你也可以在附近的Caer Bwdy海湾的悬崖上看到它。
可爱的Broadhaven和Freshwater West的长长沙滩线，受到全国托管协会的管理和保护。漂亮的Barafundle沙滩，在两个岬角之间，这也是鸟儿的天堂。
每年夏天，成千上万的有着黑色和白色漂亮羽毛的海鸠会在Stack Rocks上筑巢。
观鸟，可以前往斯科默岛（Skomer Island）进行一日游。除了海鸠，你还会发现刀嘴海雀。
Tenby地区拥有两个海滩和悬崖城堡，是一个时尚的度假胜地，拥有古典的梯田式房屋，俯瞰着Caldey岛。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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