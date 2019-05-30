萨尔瓦多南部海域发生6.8级地震

新华社墨西哥城5月30日电（记者吴昊 许雷）圣萨尔瓦多消息：萨尔瓦多环境与自然资源部30日发布消息说，该国南部海域当天发生6.8级地震，目前尚无重大人员伤亡和财产损失报告。
萨尔瓦多环境与自然资源部说，地震发生在当地时间30日3时3分，震中位于萨南部拉利伯塔德省米萨塔海滩以南66公里处海域，震源深度48公里。随后又发生10多次余震，余震最高震级4.9级。
萨尔瓦多已发出海啸预警警报，该国教育部门还宣布沿海地区学校停课。
萨尔瓦多媒体报道说，危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜等地均有震感。地震还造成萨尔瓦多部分地区基础设施受损。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】