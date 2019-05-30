第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛菲律宾赛区决赛顺利落幕

|红溪礼示大学孔子学院韦漪勇夺冠军
人民网马尼拉5月30日电 （记者赵益普）5月30日，第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛菲律宾赛区决赛在菲律宾安吉利斯市顺利落幕。
本次比赛分为知识问答、主题演讲和才艺展示三个环节。来自红溪礼示大学孔子学院、亚典耀大学孔子学院、菲律宾大学孔子学院的12名选手参赛。选手们在比拼知识和才艺的同时，也为现场观众带来了一场精彩纷呈的中国语言文化盛宴。
在主题演讲环节，选手们围绕“天下一家”的主题，结合自身经历及感悟，用流利的汉语进行了或生动、或激昂、或深情的演讲。在才艺表演环节，参赛选手们展示了唱歌、朗诵、舞蹈、武术等多项才艺技能。最终，菲律宾红溪礼示大学孔子学院2015级汉语师范专业学生韦漪凭借出色的汉语水平及精彩的舞蹈表演《琵琶行》脱颖而出，一举夺冠，她将代表菲律宾前往中国参加“汉语桥”总决赛。
中国驻菲律宾大使馆文化处参赞田善亭表示，“汉语桥”中的“桥”是连接中国与其他民族友好关系的桥梁，而语言是桥梁的基础，希望菲律宾的青年学子能够学好汉语，打好桥基。
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