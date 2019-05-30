翟隽：维护多边主义需要决心和勇气

人民网巴黎5月29日电 （记者 李永群）法国主流媒体《回声报》29日刊登中国驻法国大使翟隽的署名文章《维护多边主义需要决心和勇气》，全文如下：

近日，随着中美经贸磋商陷入僵持，我注意到两件事：一是经合组织公布的最新报告显示，受贸易战影响，2019年和2020年世界经济增速预计仅为3.2%和3.4%，远低于30年来的平均值。二是美国宣布针对华为公司的出口禁令后，多家欧洲芯片和高科技企业股价应声下跌，跌幅最大的接近10%。“环球同此凉热”。这两件事表明，在产业链、价值链深度融合的今天，中美贸易摩擦影响波及全球，所有国家都是“利益攸关方”。

中方希望中美经贸磋商达成协议。因为贸易战对中国不利，对美国不利，对世界不利。我们希望通过不断深化改革、扩大开放，同世界各国分享发展机遇，做亚洲之中国，世界之中国。我们一直以实际行动维护自由贸易规则和多边贸易体制。中国已大幅放宽了外商市场准入和服务业对外开放，对外支付知识产权使用费从2001年的19亿美元增长到2018年的340亿美元。今后我们还会做得更好。

但中方只能接受一份平衡双赢的协议，不可能为了达成协议而放弃核心利益和正当发展权利。这是中方的原则和底线。我们不愿打贸易战，但我们也不怕打，必要时不得不打。毋庸讳言，贸易战将给中国经济造成冲击。但作为世界最大的制造业生产基地和人口规模最大的消费市场，我们对中国经济抵御风浪的韧性和潜力充满信心。今年第一季度中国经济同比增长6.4%，超出预期。主要国际机构对中国经济前景也保持乐观。

既然是磋商就不能预设结果，必须坚持相互尊重、平等协商。2008年爆发的国际金融危机使世界各国深刻认识到同舟共济的重要意义。在随后的10余年间，G20峰会机制应运而生，巴黎气变大会达成历史性协议，全球治理不断完善，多边主义成为时代强音。令人遗憾的是，在今天仍有人迷信以实力为尊，动辄挥舞单边霸凌、极限施压、“长臂管辖”的大棒谋求一己私利。这无疑是开历史的倒车。当世界和平与繁荣的黄金法则受到威胁、公理正义遭到践踏，没有人能够置身事外，无原则的妥协退让只会换来变本加厉的讹诈。

单边主义同民粹主义、保守主义一脉相承。多边主义是与之抗衡的最佳武器。世界比以往任何时候都更加需要多边主义。作为世界两大经济体、两大重要力量，中欧为此肩负的责任也比以往任何时候都更加重大，需要以实际行动展现维护多边主义、发展多边主义的决心和勇气。中欧间固然也有矛盾和分歧，但正是因为双方能够坚持相互尊重、平等协商，双方在不久前举行的中国--欧盟领导人会晤上才达成了高水平的联合声明，发出令人鼓舞的积极信号。我们的世界需要更多这样的正能量。

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