站在70年节点 开创中俄关系新时代

人民网北京5月30日电（刘叶婷）外交部今日上午举行中外媒体吹风会，外交部副部长张汉晖就习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛的有关情况进行了介绍。

张汉晖表示，今年是新中国成立70周年，也是中俄建交70周年，这是一个承前启后的重要年份。习近平主席即将开启的俄罗斯之行在两国关系发展进程中具有里程碑意义。据了解，此次出访是习主席在新任期首次对俄罗斯进行国事访问，也是习主席首次出席圣彼得堡国际经济论坛。

28次：两国元首密切会晤

中俄关系的蓬勃发展离不开两国元首的掌舵领航。2013年以来，习近平主席和普京总统在双多边场合会晤了28次，建立了密切的工作联系和深厚的个人友谊。4月下旬，普京总统应习近平主席邀请来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，两国元首举行年内首次会晤，为今年双边关系的发展明确了方向。时隔一个多月，习主席即对俄进行国事访问，将同普京总统举行大小范围会谈等多种形式的友好深入交流，共同出席一系列重要活动，并将达成新的重要共识，这将是两国元首交往的又一段佳话。

习近平主席的此次俄罗斯之行可谓内容丰富、亮点纷呈。张汉晖透露，访问期间，习近平主席将同普京总统举行国事活动，共同出席中俄建交70周年庆祝大会等一系列丰富多彩的人文交流活动，签署并发表两份重要政治成果文件，见证双方有关部门签署多份各领域的合作文件。

据了解，这两份重要政治成果文件，一是关于中俄关系的联合声明，对两国关系各领域合作做出规划部署，核心是推动两国关系提质升级，共同开启中俄关系高水平大发展的新时代。二是针对当前国际安全特别是全球战略稳定领域的新形势，就涉及国际战略稳定问题发表联合声明，体现中俄坚持多边主义，合力应对战略安全领域面临的挑战，加强在地区安全热点问题上战略协作的共同立场和决心。

丰富多彩的人文交流活动也给此次访问增添了不少亮色。据悉，访问期间，两国元首将出席中俄建交70周年庆祝大会暨文艺演出，欢庆这一两国人民共同的节日。习近平主席和普京总统4月北京会晤时，中方宣布向俄方提供一对大熊猫，开展联合研究。现在这对大熊猫已经落户莫斯科动物园，访问期间将举行熊猫馆的开馆仪式，相信这对中国人民的友好使者会在俄掀起大熊猫热，为两国建交70周年增添欢乐友好的气氛。普京总统4月来华期间，清华大学向普京总统授予名誉博士学位。访俄期间，习近平主席将接受圣彼得堡国立大学名誉博士学位。这两所高校分别是习主席和普京总统的母校，这场活动将进一步深化两国元首的友谊，推动两国高校交流和教育合作，增进相互了解和友谊。

除双边访问外，习主席还将出席圣彼得堡国际经济论坛，这是俄罗斯主办的最重要的国际论坛活动，迄今为止已举办22届，规模和影响不断提升，成为各方共商世界经济发展的友谊平台。

中国上合组织研究中心秘书长邓浩接受人民网采访时表示，此次，习近平主席只到俄罗斯一个国家进行访问，这在习近平主席的外访中是不多见的，这充分凸显中国对中俄关系的重视。此外，除了国事访问外，习近平主席还将参加第二十三届圣彼得堡国际经济论坛，这是双边和多边相结合的出访活动，相信习近平主席的此次出访将会形成丰硕的成果。

70年：谱写大国关系典范

当前国际形势正面临百年未有之大变局，单边主义、霸凌主义行径抬头，严重冲击国际关系基本准则，地区热点问题发酵，人类社会面临的共同威胁和挑战上升。面对世界乱象，中俄关系在风云变幻的国际形势中发挥了“压舱石”和“稳定器”的作用。

“回顾建交以来的发展历程，在两国的共同努力下，中俄双方找到了一条不结盟、不对抗、不针对第三方的正确相处道路。这是中俄关系70年交往经验的结晶，中俄两个大国结伴不结盟、合作而不对抗的相处方式，为当今世界大国关系树立了典范。”邓浩表示，总结中俄70年的交往经验，睦邻友好、互相尊重、平等相待是中俄关系历久弥新的重要因素，在推动构建新型国际关系上具有重要的普适性。

“当前，中俄关系的内生性不断增强。”邓浩列举了当前中俄关系发展的新亮点。在经济领域，中国连续8年成为俄罗斯的第一大贸易伙伴国，去年两国贸易总额突破1000亿美元，创历史新高。中俄双方优势互补，在经贸合作方面前景广阔。在能源领域，中俄能源合作迈上了新台阶，俄罗斯已连续三年成为中国最大原油供应国。在航天领域，中俄在大飞机、卫星导航系统等高新技术领域的合作愈加广泛。在互联互通方面，中俄首座跨界河铁路大桥顺利合龙、同江中俄铁路大桥建成通车等都为中俄交往奠定了基础。在人文交流领域，中俄两国留学人员规模不断扩大，俄罗斯制定了中学汉语教学大纲……中俄双方在各个领域的深入交流合作，增强了中俄关系的韧性和内在动力。

“中俄关系的重要黏合剂就是两国在重大国际问题上的广泛共识和友好合作。”邓浩表示，中俄不仅在反对单边主义、维护联合国的权威和地位、维护世贸组织规则、文明多样化等方面达成了共识，在探索建立国际政治经济新秩序方面，中俄两国也迈出了实际步伐。2015年5月，习近平主席同普京总统共同签署并发表了《关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》，这是中俄在地区治理方案方面的对接。去年，中国与欧亚经济联盟正式签署经贸合作协定，今年即将生效。此外，去年，中俄还签署《关于完成欧亚经济伙伴关系协定联合可行性研究的联合声明》，双方正在积极商谈签署欧亚经济伙伴关系协定。这些举措充分说明中俄在改革完善全球治理体系的积极探索，中俄的战略协作伙伴关系得到了进一步发展。

展望未来，中俄关系如何做到行稳致远？邓浩表示，中俄之间的内生性不断增强，在复杂的国际环境下如何不受外部因素干扰，进一步增强政治互信，保持友好合作态势都是两国亟需关注的问题。再者，两国经贸合作不断迈上新台阶，但双方合作更侧重政府推动，如何发挥市场的更大作用，尤其加强制度性合作显得尤为必要。“两国关系的发展不能唯数量论，聚焦如何实现更高质量发展才是开辟中俄关系新时代的应有之义。”邓浩表示。

70年风雨兼程，70年砥砺前行。经过70年洗礼，中俄关系经受住了历史风云和各自国内变化的种种考验，日益成熟、稳定、坚韧。站在70年的时间节点上，期待中俄关系将再次谱写新型大国关系的美好未来。

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