多家公司涉化学物污染 美国新罕布什尔州提起控诉

据“中央社”报道，当地时间29日，美国新罕布什尔州对3M、杜邦(DuPont)等8家公司提出控诉，理由是这些公司制造或经销的一种可能有毒的化学物对环境造成了污染，这种化学物见于披萨盒、快餐包装纸和饮用水中。

据报道，这种物质被称为“全氟烷基化合物”(PFAS)，通常用作消费性商品的保护涂料，在美国各地是家庭常见的商品。

但研究发现，人体内全氟烷基化合物(PFAS)的含量，和肾脏病、胆固醇高以及怀孕时期的问题有关联，且由于全氟烷基化合物会在环境里存在非常长的时间，也被称为永久性的化学物。

据悉，美国越来越多州对全氟烷基与多氟烷基物质的制造商和经销商提出控告，新州29日的诉讼，也是第一个针对全州污染所提的控告。

新州检察总长麦唐纳表示：“全氟烷基化合物污染我州饮用水等天然资源，我们今天采取行动，是想让该负责者被究责。”

他说，“如诉讼书所提及，被告知晓全氟烷基化合物的危害，却不警告民众其健康风险，仍继续制造或贩卖。”

据悉，纽约州已对6家消防泡沫制造公司提告。纽约州表示，这些公司产品内含的全氟辛酸(PFOS)和／或全氟辛烷磺酸(PFOS)污染了两个小区的饮用水，另一小区的地下水也遭污染。

明尼苏达州2018年以8亿5000万美元与3M达成和解。明州表示，3M产品的一些化学物破坏双子城东部都会区的天然资源和地下水。

(责编：谭晓祺(实习生)、贾文婷)