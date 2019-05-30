卡塔尔首相将出席麦加特别峰会

卡塔尔外交部发言人哈提尔29日宣布，卡塔尔首相兼内政大臣阿卜杜拉将代表卡塔尔出席30日在沙特阿拉伯麦加召开的海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）和阿拉伯国家联盟（阿盟）特别峰会。

哈提尔在社交媒体上发文表示，卡塔尔出于地区最高利益考量，为化解彼此间分歧，决定以首相级别与会。哈提尔强调，本地区所面临的困难和敏感的现状，以及日趋升级的地区局势，需要地区国家的智慧和担当，以实现地区集体安全和人民最高利益。

阿卜杜拉此次沙特之行，是海湾断交危机以来，最高级别的卡塔尔领导人踏上沙特领土。沙特外交部此前发表声明说，国王萨勒曼已邀请海合会和阿盟成员国领导人30日在沙特麦加召开特别峰会，重点讨论在阿联酋海域商业船只遭“蓄意破坏”以及沙特石油管道遭无人机袭击之后，地区国家如何应对形势，加强安全与稳定。

最近，海湾阿拉伯国家之间的紧张关系有所缓和。5月26日，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆接到了来自断交国沙特国王萨勒曼的书面信件，内容包括邀请他出席麦加特别峰会。

2017年6月5日，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。随后又有多国宣布与卡塔尔断交。这一断交风波至今没有平息。（记者杨元勇）

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