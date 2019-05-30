英国财相哈蒙德：无协议脱欧将威胁英国凝聚力

据外媒报道，当地时间5月30日，英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)警告保守党党内竞争首相职位的人，无协议脱欧将威胁英国的凝聚力。

据报道，特蕾莎·梅宣布辞职后，部分角逐相位的候选人表态将更坚定地脱离欧盟，这加大了英国与欧盟发生对抗的可能性。鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)曾表示，无论是否达成协议，英国都应在10月31日脱离欧盟。

对此，英国财政大臣哈蒙德表示：“没有达成协议就离开，对(英国)经济来说将是一个非常糟糕的结果。”

哈蒙德说：“我不确定人们是否一定了解，如果我们不达成任何协议，我们将面临怎样的风险，不仅是我们的经济，还有我们宝贵的英国的未来。”

据悉，若无法与欧盟达成脱欧协议，则意味着英国将没有过渡，实行“硬脱欧”。英国央行行长马克·卡尼(Mark Carney)表示，不进行任何过渡就离开欧盟的后果，可能类似于上世纪70年代的石油危机。

梅的政府曾多次警告称，如果不达成脱欧协议，那么从宠物、旅游到至关重要的药品进口，再到纵横欧洲乃至全球的供应链，都会受到影响。

脱欧支持者承认，脱欧短期内可能会出现一些混乱，但长期来看，英国将在他们所认为的，“由德国主导的不民主和过度官僚的欧盟”之外蓬勃发展。

哈蒙德说，如果未来的政府在没有达成协议的情况下试图脱欧，而又在下议院面临信任投票，他或将投出不信任票。

他说：“我在议会已经22年了，从来没有投过反对票，所以我不会轻举妄动，也不会满怀热情地投反对票。但我很清楚，国家利益高于党派利益。” “如果我面临一个艰难的选择，我将按照我认为对这个国家最有利的方式行事。”

哈蒙德从政经验丰富，曾被任命为运输大臣，随后历任国防大臣、外交大臣，财政大臣，在保守党内的地位日趋稳固。为保守党实力人物，哈蒙德是否会参选英国首相颇为引人关注。

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