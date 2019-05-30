免费药物让巴西艾滋病人存活时间大幅延长

根据巴西卫生部28日公布的一项调查结果，自1996年巴西将艾滋病治疗纳入免费的公共医疗系统之后，接受治疗的艾滋病患者的存活时间大幅延长。

这项由巴西卫生部资助的“全国艾滋病患者存活与死亡状况检测研究”显示，在2003年至2007年间确诊患有艾滋病的成年人中的70%和儿童中的87%存活时间超过了12年。而在1996年之前，巴西艾滋病患者的平均存活时间为58个月，不足5年。

巴西卫生部慢性病与性传播疾病部门主任热尔松·佩雷拉说：“我们发现艾滋病患者的存活时间大大增加了。这不仅归功于抗逆转录病毒疗法的进步，还归功于巴西政府对艾滋病疫情的控制，即保障所有患者都能接受治疗。”

佩雷拉说，巴西政府在艾滋病的诊断、检测和治疗方面进行了大量投资。巴西卫生部计划在今年进行1600万次针对艾滋病病毒的检测。2018年和2017年的这一数字分别为1380万次和1180万次。

巴西卫生部的最新数据显示，巴西艾滋病死亡率从2014年的每10万人中5.7人死亡下降到了2017年的每10万人中4.8人死亡。主要原因包括帮助患者获得治疗、诊断技术的改进、检测的普及，以及确诊与治疗之间间隔的缩短等。

据巴西卫生部估计，目前巴西有86.6万名艾滋病病毒携带者，艾滋病疫情总体处于平稳状态。卫生部提供的数据显示，从1996年实行免费治疗开始截至2018年6月，共有59.3万名艾滋病病毒携带者或患者接受了治疗。（记者宫若涵）

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