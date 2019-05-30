原标题：湄公河国家领导人谈“一带一路”

自2016年启动以来，澜湄合作已发展成为次区域最具活力和潜力的合作机制之一，中国同湄公河国家一道，打造澜湄流域经济发展带，建设澜湄国家命运共同体，共同促进次区域发展繁荣。

湄公河五国积极支持共建“一带一路”，各国领导人均来华出席了今年4月举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南的领导人是如何看待“一带一路”的？

柬埔寨

共建“一带一路”：柬埔寨西哈努克港经济特区

柬埔寨首相洪森：柬方愿同中方共建“一带一路”，加强在民生、农业、贸易、投资、旅游、基础设施等领域合作，增进人文交流，加强执法安全合作，密切在国际和地区事务中的沟通协调，继续在涉及彼此重大关切问题上相互理解和支持。

老挝

共建“一带一路”：中老铁路施工现场

老挝国家主席本杨：老挝党和政府衷心感谢中国对老挝发展给予的宝贵支持，愿进一步推动“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略的对接，确保老中铁路等重大项目顺利实施，为两国人民带来更多实实在在的利益。

缅甸

共建“一带一路”：中缅原油管道工程马德岛港

缅甸国务资政昂山素季：“一带一路”倡议涵盖领域广泛，不仅局限于基础设施建设。缅甸地处“一带一路”沿线，对缅甸和整个地区来说，参与“一带一路”都是有益机遇。

泰国

共建“一带一路”：泰中罗勇工业园

泰国总理巴育：泰方高度重视泰中友好，支持并愿积极参与“一带一路”建设，积极推动东盟与中国加强合作，共同促进两国和区域经济繁荣。

越南

共建“一带一路”：越南永新燃煤电厂

越南总理阮春福：越方愿同中方密切高层交往，加强团结互信，推动务实合作，特别是将“两廊一圈”和“一带一路”倡议对接，促进区域互联互通和可持续发展。

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(责编：崔越、杨牧)