新闻分析：一年两次大选　以色列怎么了

5月29日深夜，以色列政坛上演戏剧性一幕。由于现任总理内塔尼亚胡领导的利库德集团组阁失败，刚成立不到两个月的以色列议会宣布解散，大选将于9月重新举行。一年内两次大选，这在以色列历史上尚属首次。

此间舆论认为，这一变局源于以色列党争难以调和，而重新大选将让以色列政局再次进入一段充满变数的时期，地区局势也可能受到连带影响。

以色列议会29日夜投票通过利库德集团提出的解散议会提案，决定今年9月17日重新举行议会选举。

以色列于4月9日举行第21届议会选举。在议会120个议席中，以利库德集团为首的右翼政党共获得65个席位，其中利库德集团获得36个席位；中左翼联盟获得55个席位。4月17日，总统里夫林授权内塔尼亚胡组阁。

5月29日是内塔尼亚胡组阁的最后期限。根据以色列法律，如果内塔尼亚胡在42天之内无法组建政府的话，那么总统里夫林可以授权其他政党领导人组阁。为了防止组阁权落入反对党手中，利库德集团提出解散议会重新大选。

以色列媒体人士西蒙·莎菲尔认为，内塔尼亚胡迟迟无法完成组阁的原因在于右翼集团内部党争激烈。

由于利库德集团在议会只有36个席位，为组成拥有至少61个席位的执政联盟，利库德集团需要同时把几个宗教党派和前国防部长利伯曼领导的政党“以色列是我们的家园”拉入内阁，但这并非易事。

一方面，几个宗教党派和“以色列是我们的家园”要求占据重要部长职位。为此，以色列政府不久前提出一项议案，将部长名额上限从18人提高到28人，以满足这些右翼党派的要求。

另一方面，利伯曼要求即将组建的新政府提出极端正统派犹太教徒服兵役议案，否则拒绝加入执政联盟，而宗教党派反对该方案。

分析人士指出，组阁失败可能会使利库德集团正在推动的一项豁免法案受挫，从而使内塔尼亚胡不得不面临被指控的局面。以色列总检察长曼德尔卜利特2月发表声明，计划起诉涉嫌贪腐的总理内塔尼亚胡，而首次听证会将于10月举行。一旦被正式起诉，内塔尼亚胡即使再次当选，在组阁和执政期间也将面临掣肘。

此外，美国推出所谓中东和平“世纪协议”的计划也可能受到以色列政府“难产”的影响。美国总统特朗普多次表示，希望和内塔尼亚胡政府合作推动“世纪协议”的执行。美国此前计划在以新政府成立之后公布“世纪协议”部分内容。白宫高级顾问库什纳即将对约旦和以色列的访问也是为美国推出“世纪协议”寻求支持。分析人士认为，受以色列政局影响，美国可能延迟推出“世纪协议”。（记者吕迎旭 陈文仙）

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