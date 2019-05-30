东盟与中日韩高官会呼吁坚持多边主义和自由贸易，反对单边主义和保护主义

人民网曼谷5月30日电（记者 孙广勇）5月30日，驻东盟大使黄溪连代表中方高官出席在泰国曼谷举行的东盟与中日韩（10+3）高官会，就中美经贸摩擦问题阐述了中方立场。

黄大使指出，美国单方面挑起贸易摩擦，肆意大幅加征关税，并以“国家安全”为由，动用国家力量无理打压中方民营企业，有关做法严重违背公平开放的自由贸易原则，意在剥夺他国发展权利，是赤裸裸的经济霸凌主义。中美经贸摩擦责任完全在美方，中方被迫应对。中方愿在平等对待、相互尊重的基础上推动磋商。如果美方选择极限施压，决不会奏效，中方坚决奉陪到底。贸易战也无法阻止中国改革开放步伐。中美经贸摩擦不仅让两国人民蒙受损失，也严重破坏以规则为基础的多边贸易体制，打乱全球产业链和供应链，冲击世界经济稳定，并将撼动旨在实现共同发展繁荣的全球多边主义进程，最终损害地区国家共同利益。

黄大使强调，10+3国家都是多边自由贸易体系的重要参与者和受益者，在维护自由贸易和多边主义问题上立场相近，利益相通。希望地区国家旗帜鲜明地反对单边主义、利己主义和保护主义，坚定推进地区经济一体化，推动全球经济朝更加开放包容互惠平衡共赢方向发展。

各方代表赞同中方立场，对当前保护主义抬头和逆全球化消极动向表达关切，表示坚定支持开放包容的自由贸易和以规则为基础的多边贸易体制，支持多边主义，反对以本国利益为先的单边主义和保护主义。中美经贸摩擦关系地区各国利益，希望双方通过对话协商尽早达成协议。呼吁各相关方加大努力，力争年内完成全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，这是对保护主义上升的强有力回应。

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