陈希会见俄罗斯联邦总统办公厅代表团

中共中央政治局委员、中组部部长陈希30日在北京会见俄罗斯联邦总统助理谢雷舍夫率领的俄总统办公厅代表团。
陈希说，在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系保持高水平运行。前不久两国元首成功举行年内首次会晤，揭开双方隆重庆祝建交70周年的序幕。中方愿同俄方加强治国理政和干部队伍建设经验交流，推进中俄关系取得更大发展。
谢雷舍夫说，俄方愿同中方加强政治互信和执政经验交流，推进各领域务实合作。（记者吴嘉林）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】