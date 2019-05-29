新华网北京5月28日电题：聚焦全球化背景下的中国角色——解读欧美同学会第二届国际智库论坛暨菖蒲河论坛的三个关键词

5月的北京，菖蒲河畔春色满园。来自10多个国家的200多位中外专家学者相聚欧美同学会第二届国际智库论坛暨菖蒲河论坛，将目光投向全球化背景下的中国。

欧美同学会党组书记、秘书长王丕君介绍说，本次论坛目的在于发挥国际智库拥有的思想性、知识性、传播性优势，进一步加强中国与世界各国之间的了解、理解，进一步交流探讨智库如何助力“一带一路”建设，如何为构建人类命运共同体担当起应有的使命。

关键词一：减贫

“中国在减贫方面取得了令人震惊的成绩。”来自德国阿登纳基金会（智库）的项目专员白亚德在论坛上的发言，引起在场专家学者们的共鸣。

“中国现在进入了新时代，不仅要解决国内的贫困问题，还在帮助国际社会解决贫困问题，所以中国也在世界上很多其他的国家进行减贫尝试和实践。”白亚德说。

联合国政府间气候变化专门委员会前副主席穆纳辛格这样评价中国的减贫成绩：“现在全世界还有8亿人在忍受饥饿，而中国在减贫方面绝对是我们需要学习的一个榜样。”穆纳辛格指出，当今世界面临不平等、贫困，以及食品、能源、水资源短缺等很多挑战，在应对挑战的过程中，中国做出的贡献非常重要。

国务院扶贫办综合司司长苏国霞在论坛上举出的一组数据印证着中国的减贫成就——以自然村为单位，目前中国99.9%的自然村通了电话，98.3%的村通了有线信号，94.4%的村通了宽带，98.3%的村道路得到硬化。

“中国共产党和中国政府始终把消除贫困、改善民生、实现共同富裕作为我们根本的奋斗目标，并根据不同发展阶段组织实施适合中国国情的减贫战略，为缓解和消除贫困持续奋斗了70年”，苏国霞说：“到现在，按照目标，80%以上的贫困人口已经脱贫，50%以上的贫困县已经摘帽，我们对2020年实现全面建成小康社会、消除绝对贫困的目标充满信心。”

关键词二：筑梦

“中国在海外的建设项目令人惊叹。”罗马尼亚中国工商会荣誉主席勒兹万·伊万·珀乌内斯库说，很多中国在海外的项目可以证明这一点，我看到中国到巴基斯坦的公路已经部分通车，在建造公路的时候，他们还保护了自然环境。我们每天都会使用中国制造的商品，正是因为有了这些产品技术改善了我们的生活，所以很多国家的人民都在使用中国辛勤劳动的结晶，顺应了中国让世界变得更美好的倡议，中国梦也是世界梦。

2018年5月26日，巴基斯坦白沙瓦－卡拉奇高速公路苏库尔至木尔坦段（“苏木段”高速公路）首段公路通车仪式举行，标志着这一中巴经济走廊最大交通基础设施项目建设取得重大阶段性成果。

2015年成立的卢旺达穆桑泽职业技术学校、正在推进的科伦坡港口建设、预计2021年通车的中老铁路……在“一带一路”合作框架下，沿线多个国家民众的发展梦、富强梦、就业梦，正从梦想走进现实。

尼泊尔中国协会主席普瑞姆·沙格尔·波德尔说，“一带一路”倡议为我们筹划了一个光明繁荣的未来，同时“一带一路”倡议基于正义、公平和共存，对于打造未来人类命运共同体非常重要。“一带一路”倡议不仅仅是一个理念，它是一个体系，一个能够带领全人类书写自己命运和未来的体系，所有参与到“一带一路”倡议之中的国家会看到我们共同的命运共存、平等和成功的未来。

关键词三：开放与包容

当今世界面临百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题。中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕说，中国对待百年未有之大变局的态度，就是开放、合作、共赢，这也是中国传统文化所蕴含的题中之义。

“中国正在加大改革开放、推进依法治国。在全球治理体系中，中国可以扮演一个关键的角色。”比利时“欧洲之友”智库董事会理事保罗·瑞维尔说。

瑞维尔说，我们重视与中国更紧密的合作，可以看到中国和欧洲之间密切的经济互补性以及密切的经济联系，中国和欧盟共同维护了多边主义和世界经济秩序。

“历史经验告诉我们，一个开放包容的世界一定会给我们各自的文明带来益处。”故宫博物院院长王旭东表示，回顾历史，当国家开放的时候，经济、社会、文化等都会达到一个高潮，希望一个开放、包容、繁荣的当代中国能够为人类命运共同体的构建奉献力量。

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