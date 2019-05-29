孔铉佑：中日两国要当全球经济的“推进器”

人民网讯 5月10日，外交部副部长孔铉佑接受日本驻华媒体负责人联合采访，就中日关系、双边交流合作、朝鲜半岛局势等回答了提问。17家日本驻华媒体参加。
当回答日中两国在世界经济中的作用等问题时，孔铉佑表示，中日经贸关系是联系最紧密、互补最充分、互惠最突出的双边经济关系之一。双方可以进一步创新思路，挖掘潜力，加强在第三方市场、财政金融、科技创新等重点领域合作，带动中日务实合作提质升级。
上个月，日本自民党干事长二阶俊博先生作为安倍首相特使，来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。习近平主席专门会见了二阶先生一行。希望日方以此为契机，以更加积极、更加明确的姿态参与共建“一带一路”，实现互利共赢、共同繁荣。
孔铉佑说，中日两国既要做世界经济的“稳定锚”，也要当全球经济的“推进器”。我们要积极倡导自由贸易，共同维护多边主义，为推动建设开放型世界经济多做贡献。要深化双边务实合作，继续推动区域合作进程，建设更具活力的亚洲大市场，为全球经济发展注入信心、增添动力。
中方一贯支持对WTO进行必要改革，构建开放型世界经济，同时要更加重视发展问题，维护发展中国家正当利益，落实好2030年可持续发展议程。中日双方可就此加强政策协调。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】