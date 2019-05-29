孔铉佑：中日两国要当全球经济的“推进器”

人民网讯 5月10日，外交部副部长孔铉佑接受日本驻华媒体负责人联合采访，就中日关系、双边交流合作、朝鲜半岛局势等回答了提问。17家日本驻华媒体参加。

当回答日中两国在世界经济中的作用等问题时，孔铉佑表示，中日经贸关系是联系最紧密、互补最充分、互惠最突出的双边经济关系之一。双方可以进一步创新思路，挖掘潜力，加强在第三方市场、财政金融、科技创新等重点领域合作，带动中日务实合作提质升级。

上个月，日本自民党干事长二阶俊博先生作为安倍首相特使，来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。习近平主席专门会见了二阶先生一行。希望日方以此为契机，以更加积极、更加明确的姿态参与共建“一带一路”，实现互利共赢、共同繁荣。

孔铉佑说，中日两国既要做世界经济的“稳定锚”，也要当全球经济的“推进器”。我们要积极倡导自由贸易，共同维护多边主义，为推动建设开放型世界经济多做贡献。要深化双边务实合作，继续推动区域合作进程，建设更具活力的亚洲大市场，为全球经济发展注入信心、增添动力。

中方一贯支持对WTO进行必要改革，构建开放型世界经济，同时要更加重视发展问题，维护发展中国家正当利益，落实好2030年可持续发展议程。中日双方可就此加强政策协调。

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