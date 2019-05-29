孔铉佑：中方愿与日方共同努力 推动中日关系行稳致远

人民网讯 5月10日，外交部副部长孔铉佑接受日本驻华媒体负责人联合采访，就中日关系、双边交流合作、朝鲜半岛局势等回答了提问。17家日本驻华媒体参加。
当回答对未来推动日中关系不断改善有怎样的抱负时，孔铉佑表示，中日关系历经风雨重回正轨，改善向好局面来之不易，双方既要倍加珍惜，更要再接再厉。中方愿以中日四个政治文件确立的各项原则为基础，与日方共同努力，推动中日关系行稳致远。
孔铉佑说，今年新中国迎来成立70周年，日本进入“令和时代”，中日关系站在新的历史起点上。双方应不断加深相互理解和信任，携手做大共同利益蛋糕，在双边关系发展进程中妥处分歧，更加积极参与全球治理，推动地区和世界中的中日关系迈上新台阶。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】