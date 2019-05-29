孔铉佑：中方愿与日方共同努力 推动中日关系行稳致远

人民网讯 5月10日，外交部副部长孔铉佑接受日本驻华媒体负责人联合采访，就中日关系、双边交流合作、朝鲜半岛局势等回答了提问。17家日本驻华媒体参加。

当回答对未来推动日中关系不断改善有怎样的抱负时，孔铉佑表示，中日关系历经风雨重回正轨，改善向好局面来之不易，双方既要倍加珍惜，更要再接再厉。中方愿以中日四个政治文件确立的各项原则为基础，与日方共同努力，推动中日关系行稳致远。

孔铉佑说，今年新中国迎来成立70周年，日本进入“令和时代”，中日关系站在新的历史起点上。双方应不断加深相互理解和信任，携手做大共同利益蛋糕，在双边关系发展进程中妥处分歧，更加积极参与全球治理，推动地区和世界中的中日关系迈上新台阶。

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