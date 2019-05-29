中国代表：应有针对性地解决叙利亚人道问题

中国常驻联合国代表马朝旭28日表示，中方高度关注叙利亚人道局势，支持联合国及有关各方为改善叙利亚人道局势作出不懈努力。中方认为，叙利亚境内人道问题应从实际出发、有针对性地加以解决。
马朝旭在当天举行的安理会叙利亚人道问题公开会上表示，叙利亚西北部伊德利卜问题的根源是恐怖主义势力仍在控制该地区，应统一标准，打击所有被安理会列名的恐怖组织。中方支持俄罗斯、土耳其继续履行两国签署的维护叙西北部局势稳定的备忘录，通过对话协商寻求综合、长期解决方案，支持联合国等有关各方对流离失所平民进行人道救助，改善西北部人道局势。
马朝旭说，在叙安全局势相对稳定的地区，国际社会应支持叙利亚政府开展排雷，重建基础设施，恢复医疗、教育等社会服务，启动工业项目，促进发展并改善民生，让越来越多的叙利亚人民走出战争阴影，逐步过上安定的生活。
马朝旭表示，要从根本上缓解叙利亚人道局势，必须继续推进政治解决进程。国际社会应坚定支持联合国发挥斡旋主渠道作用，推动叙利亚各方根据“叙人主导、叙人所有”原则和安理会第2254号决议，寻求兼顾各方关切的解决方案。
马朝旭强调，自叙利亚危机爆发以来，中方向叙利亚提供了多批紧急粮食援助，捐赠了医疗设备，通过红十字国际委员会向流离失所者和返乡难民提供了水、食品、临时住所和医疗服务等。中方将继续在力所能及范围内为缓解叙利亚人道局势作出贡献。（记者王建刚）
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