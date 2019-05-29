感谢美国让中国青年更团结

这不是反话，真的，感谢美国一些政客让中国青年更团结。

这几天，看到我们的年轻人面对中美贸易摩擦表现出的团结，对霸权行径的愤慨，对民族企业的呵护，对自主创新的反思，对民族利益的捍卫，对国家立场的坚守，对自身责任的清醒认知，很是感动。他们没有因为贸易摩擦而排外，而是更爱自己的国家；他们没有失去理性和冷静，而是更加坚定了自主自强的信心。这一代喝可乐长大的年轻人，平常可能追美剧，热爱自由和个性，有时也会愤世嫉俗，对现实有各种不满和吐槽，可当有人想在贸易上霸凌自己的国家，损害国家的利益，这些年轻人绝不含糊，那种团结精神会凝聚成一种强大的力量。

美国一些政客挑起经贸摩擦，想起到什么效果呢？让中国人“怕”：美国这么强势和强硬，极限施压，步步紧逼，咱被人家卡着脖子，那我们就多让几步吧？让中国人“斗”：互相埋怨，你看协议谈崩了，企业受损了，消费者被连累了，出国受限了，都怪你。让中国人“乱”：与世界最强大的国家发生贸易冲突，后果很严重？美国某些政客的算盘真是打错了，他们低估了中国捍卫核心利益的决心，低估了中国对极限施压的心理承受力，更低估了中国人的爱国心。他们也不读读中国历史，中国人什么时候被吓住过？外力施压越大，中国人越团结。

可以注意到一个现象，这段时间，年轻人在社交媒体上表现出了惊人的团结一致。任正非的访谈报道出来后，年轻人以刷屏的方式表达对民族企业的支持；美国使出“断供”阴招后，人们也以刷屏的方式表达鄙视。还记得“新闻联播”那篇关于“谈，大门敞开；打，奉陪到底”的国际锐评发表后，在朋友圈的转发是何等壮观。这几天，网络上过去常见的争议和口水都少多了，为“华裔教授实验室突遭关闭”愤怒，为“断供华为”的辟谣转发，自信地说“被盯上的都证明是有实力的”，调侃说“美国发起了一场与深圳市南山区粤海街道办社区之间的贸易战”。

不知道那些热衷于掀起贸易摩擦的美国政客，能不能读懂中国年轻人这些调侃和刷屏背后的定力与团结？能不能读懂中国人不可能被敲诈和霸凌吓倒的底气和硬气？

除了施压带来的团结，还带来了另外一层团结：中国舆论场对美国看法的团结，批判霸权的态度空前一致。美国此次一意孤行的霸道，甚至让过去一向“逢美必赞”“言必称美”“以美贬中”的网民都开始厌恶美国，在心理上与美国渐行渐远。过去，美国在中国舆论场是一个容易引发撕裂的话题，对美国截然不同的极端评价常常引发纷争，“挺美派”习惯美化美国的一切，美化他们的价值观，美化他们的历史和故事，美化他们的“普世善意”，把美国当成中国和世界的“救世主”。感谢美国某些政客在这一次贸易战中完全无视国际规则的霸道行径，撕下了掩盖现实主义利益的面纱，让世界看到一个真实的美国。

对于那些“逢美必赞”派，说什么都改变不了他们的看法，永远都无法叫醒一个装睡的人，但这一次，美国某些政客用实际行动打破了那些对美国理想化的塑造，打破了很多幻想，起到了苦口婆心千言万语都起不到的说服效果，这就是美国为中国舆论场的团结作出的贡献。

去年，一个从贫困地区考上名校的小姑娘写了一篇文章，题目叫《感谢贫穷》，当时还引发不小的争论，贫穷有什么好感谢的？其实小姑娘感谢的不是贫穷，而是没有被贫穷压垮、在超越贫穷之后、面带笑容对贫穷的俯视。这种感谢，只有不屈者和胜利者才有资格去说，超越了贫穷，才配去感谢贫穷。

这也是中国青年“感谢美国”的含义，贸易战打不垮我们，只会让我们更爱国、更团结，让我们更坚定自主创新的信心，让中国更强大。（青平）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)