法国参议院一读通过巴黎圣母院重建管理法案

据《欧洲时报》报道，当地时间5月28日，法国参议院一读通过了巴黎圣母院重建管理法案。然而，参议员们对原法案文本做了大幅修改，几乎所有党团的参议员都警告不能仓促施工。

据报道，此前，法国国民议会通过的法案主要批准设立全国认捐机制，并管理火灾后个人、企业、或团体给巴黎圣母院提供的大笔捐款。国民议会议员和参议员现在将拟定一套两院都认可的法案文本。

报道称，法国国民议会原来的文本规定，针对4月16日至12月31日1000欧元以下的个人捐款，可享受的减税比例能够提高到75%。但参议院把实行日期提前到4月15日。另外，国民议会本授权政府可以不遵守某些规定(如城市规划、环境、建筑、古物保护、公共订单等)，这条也被参议院取消。

此外，法国国民议会的法案授权政府成立一个负责领导调研与工程的公共机关，而参议院则规定这应该是一个公共行政机关，且由文化部负责。目前，这一条法案仍存在争议，仍有待最终文本。法国政府强调，无论如何，前法军总参谋长让-路易·乔治兰(Jean-Louis Georgelin)将担任重建工作的总负责人。

据悉，法国马克龙曾宣布希望在5年内修复巴黎圣母院。但几乎所有的党派的参议员都警告称不应该仓促行动。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)