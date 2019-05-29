联合国：逾80国或将发表应对地球变暖行动计划

据日本放送协会(NHK)报道，日前，联合国(UN)官员表示，在将于9月举行的全球变暖对策高级别会议上，可能最少有80个国家将发表各自的行动计划，希望以此能够确认国际社会团结一致应对地球变暖问题的决心。

资料图：联合国卡托维兹气候大会(COP24) 中新社记者 陈溯 摄

联合国通过了将从2020年起实施的应对地球变暖问题的国际减排框架《巴黎协定》。目前为止，已有186个国家和地区批准了该协定。

《巴黎协定》规定，各国必须在2020年底之前提交各自的行动计划，为了切实履行协定，联合国秘书长古特雷斯将于2019年9月举行联合国大会高级别会议。

就此，联合国秘书长特别代表28日在纽约联合国总部召开记者会，表示“可能最少将有80个国家发表各自的行动计划”，这个数字接近所有批准国和地区的一半。

该特别代表还就表明将退出《巴黎协定》的美国政府表示，古特雷斯将在6月召开的二十国集团大阪峰会上呼吁美国与其他国家一样为防止地球变暖发挥应有的作用。

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