中巴地球资源卫星从巴西启程运往中国

巴西与中国合作生产的地球资源卫星04A星28日凌晨从巴西启程，用飞机运往中国。
按计划，中巴地球资源卫星04A星将于今年发射。预计在轨运行时间最少5年。
巴西国家空间研究所负责人对新华社记者确认，他们租用了一架专门的波音747飞机运送这颗卫星。
这是中国和巴西合作的第六颗地球资源卫星，制造研发用了4年时间。
04A星每天可绕地球14圈，主要工作是监控亚马孙地区非法砍伐等活动，并收集生物群落、农业、市镇扩张、水资源管理和自然灾害等信息，助力该地区的可持续发展。
中国与巴西于1988年签署《中华人民共和国政府和巴西联邦政府关于核准研制地球资源卫星的议定书》。双方联合研制的中巴地球资源系列卫星01星、02星、02B星和04星分别于1999年、2003年、2007年和2014年成功发射。（记者赵焱 陈威华）
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