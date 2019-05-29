伊朗副外长说准备与海湾阿拉伯国家对话

伊朗外交部副部长阿拉格希28日在卡塔尔首都多哈说，伊朗准备与海湾阿拉伯国家就地区稳定与安全进行对话。

卡塔尔外交部网站发表的声明说，卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼当日会见了来访的阿拉格希。双方对不断升级的地区局势和存在的问题表示担忧，强调以对话方式解决问题的重要性。

声明还说，双方在会谈中探讨了加强和发展双边关系的途径以及共同关心的其他地区问题。

另据伊朗媒体报道，阿拉格希此前还访问了阿曼和科威特。

在美国对伊朗不断施压的背景下，伊朗表达与海湾阿拉伯国家进行对话的意愿引发舆论关注。

最近，海湾阿拉伯国家之间的紧张关系有所缓和。5月26日，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆接到了来自断交国沙特阿拉伯国王萨勒曼的书面信件。5月6日，塔米姆与巴林首相哈利法进行电话联系，被认为是两国领导人自海湾断交危机以来的首次电话沟通。5月6日，阿联酋宣布释放4月底被其扣留的卡塔尔军用船只，卡塔尔方面随后证实船只和船员已经安全返回。(记者杨元勇)

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