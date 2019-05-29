也门遣返首批124名非法移民

亚丁消息：也门政府28日宣布，当天从临时首都亚丁遣返了首批124名来自非洲的非法移民。
也门官方萨巴通讯社报道说，在国际移民组织的配合下，也门政府将首批124名来自非洲的非法移民从亚丁市遣返回原籍国。也门政府表示，遣返行动建立在自愿基础上，完全“符合相关国际法律和条例”。
这是也门政府首次遣返非法移民，这124人大部分来自埃塞俄比亚。
国际移民组织27日宣布，来自埃塞俄比亚等非洲国家的2300多名非法移民将陆续从也门返回家园，他们目前被安置在也门亚丁市。
据报道，从今年4月中旬开始，也门政府在南部的亚丁、阿比扬和拉赫季等省份开始大规模拘留非法移民，人数达数千名，目前大部分被安置在亚丁市内的临时场所。据了解，由于这些临时场所设施简陋，卫生条件差，这些非法移民面临疾病和饥饿等威胁，目前已有非法移民因感染霍乱而死亡。
也门与非洲之角地区隔海相望，是非法移民前往海湾国家的跳板。（记者聂云鹏 王薇）
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