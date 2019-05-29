美国财政部再次认定中国未操纵汇率

美国财政部28日公布半年度汇率政策报告，认为中国没有操纵汇率以获取不公平贸易优势。这是美国总统特朗普就任后，美国财政部第五次作出这一认定。

当天，美国财政部发布针对主要贸易伙伴的《国际经济和汇率政策报告》，认为美国的主要贸易伙伴均未操纵汇率，但将中国、德国、爱尔兰、意大利、日本、韩国、马来西亚、新加坡和越南9个国家列入汇率政策监测名单。

中国人民银行副行长、国务院金融稳定发展委员会办公室副主任刘国强近期接受媒体采访时表示，中国有条件、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

美国财政部这一认定符合市场预期。美国智库彼得森国际经济研究所所长亚当·波森当天对新华社记者说，过去几年中国并未操纵汇率，如果美方现在指责中国操纵汇率将是“非常荒谬”的。

美国财政部于2016年4月首次设立汇率政策监测名单。在当天公布的最新汇率政策报告中，美国财政部对将主要贸易伙伴纳入汇率政策监测名单的认定标准进行了部分调整：经常账户顺差占国内生产总值比重从至少3%下调为至少2%；持续单边干预汇率市场的时间从12个月中的至少8个月缩短为12个月中的至少6个月；与美国的双边货物贸易顺差则仍为至少200亿美元。

美国财政部表示，如果一个经济体满足上述标准中的两条，该经济体将会被纳入汇率政策监测名单进行密切观察；但如果美国与一个经济体的贸易逆差占美国总体贸易逆差的比例较大，即便该经济体并未满足上述标准中的两条也会被纳入监测名单。

美国财政部还表示，从本次汇率政策报告开始，美国财政部将对与美国年度双边货物贸易顺差超过400亿美元的所有贸易伙伴的汇率政策进行评估。受此影响，被美国财政部评估汇率政策的主要贸易伙伴数量从之前的12个扩大至21个。

（记者高攀 熊茂伶）

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