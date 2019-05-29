利比亚“国民军”向埃及移交恐怖分子

埃及国家电视台29日报道说，利比亚“国民军”当天向埃及移交了被称为“埃及最想要抓住的恐怖分子之一”的希沙姆·阿什马维。

埃及国家电视台报道说，阿什马维当天乘坐埃及的一架飞机抵达首都开罗，另外一名被“国民军”抓获的、被埃及通缉的恐怖分子也同机抵达。但埃及国家电视台未透露其姓名。

阿什马维被指控参与了埃及境内的多次恐怖袭击，其中包括2013年针对埃及时任内政部长穆罕默德·易卜拉欣的刺杀未遂行动、2015年针对埃及时任总检察长希沙姆·巴拉卡特的炸弹袭击、2017年在明亚省针对基督徒的袭击等，这些袭击造成包括巴拉卡特在内的数十人死亡。

2017年12月，埃及开罗一法院对阿什马维缺席审判，以其参与2014年7月针对新河谷省一处检查站的袭击为由，判处阿什马维和其他13名犯罪嫌疑人死刑。

2018年10月，控制利比亚东部地区的利比亚“国民军”发言人宣布，“国民军”在利比亚东部港口城市德尔纳抓获了阿什马维。（记者李碧念）

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