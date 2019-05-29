各方博弈欧委会新主席人选

在5年一次的欧洲议会选举结束两天后，欧盟各国领导人28日晚齐聚布鲁塞尔举行非正式晚宴，就欧盟机构领导人换届展开磋商。

哪些人会接任欧盟各大机构领导职务，尤其是谁来接替容克担任最为关键的欧盟委员会（欧委会）主席一职备受关注。由于欧盟相关规定并不清晰，各政治力量的利益诉求各不相同，究竟谁能“接班”颇具悬念。

程序之争

欧委会是欧盟的行政机构，也是欧盟各机构里唯一有权提出法律草案的机构，其主席相当于欧盟的“政府首脑”。按照规定，欧委会主席人选须由欧洲理事会提名，再经欧洲议会投票通过。也就是说，欧委会主席人选需要得到欧洲理事会和欧洲议会双方的接受才行。

然而，欧洲理事会由28个成员国的领导人组成，欧洲议会由欧盟选民直接投票产生，两者之间没有谁必须服从谁的关系。这意味着欧委会主席的最终人选只能经过博弈和妥协后产生。

同时，欧委会主席产生的程序也没有明确规定。2009年生效、具有欧盟宪法地位的《里斯本条约》中仅模糊规定，欧洲理事会提名时需要考虑到欧洲议会的选举结果并经过适当的磋商。

在2014年欧盟领导机构换届时，欧委会主席人选是通过所谓“领衔候选人”制产生的。当时，欧洲议会各大党团都推出自己的“领衔候选人”。最终，最大党团人民党党团推出的“领衔候选人”容克被欧洲理事会提名为欧委会主席人选，经过欧洲议会投票通过后任职。但上述程序并未成为欧洲各界的共识或正式写入法律，仅是一个具有参考价值的“先例”。

近年来，以法国总统马克龙为代表的多位欧盟成员国领导人对“领衔候选人”制提出异议，表示不应再遵循2014年的程序。有分析人士指出，他们既担心这会使欧委会主席人选的决定权事实上“旁落”欧洲议会，也想在具体人选上为自己国家争取利益。

但欧洲议会各大党团坚持认为，“领衔候选人”制应当得到继续执行。许多党团在此次欧洲议会选举前就推出了自己的“领衔候选人”。就在28日当天，各大党团抢在欧盟领导人非正式晚宴前召开会议并发表声明，重申对“领衔候选人”制的支持。

花落谁家

目前，欧委会新主席的热门人选主要有欧洲议会第一大党团人民党党团“领衔候选人”韦伯、第二大党团社会党党团“领衔候选人”蒂默曼斯、第三大党团欧洲自由民主联盟候选人韦斯塔格，以及欧盟“脱欧”谈判首席代表巴尼耶、荷兰首相吕特等。

倘若2014年的“领衔候选人”制能够得到完全复制，那么最有希望的显然是韦伯。但即便如此，韦伯要想接替容克依然面临重重挑战。

首先，法国方面不赞成。尽管德国总理默克尔已明确表示支持韦伯，但法国总统马克龙在面对媒体时一连提出了3个人选，却唯独不提韦伯的名字。他曾明确表示欧委会主席人选应有充分的“经验”和“可信度”，而韦伯未在欧盟或成员国层面担任过要职。同时，韦伯来自德国，法德同为欧盟重要国家，法国也不太愿意接受一个德国人担任欧委会主席。

其次，人民党党团在今年欧洲议会选举中所获席位数相较2014年下降，要得到过半数议员支持难度不小。

蒂默曼斯曾任荷兰外交大臣，是现任欧委会第一副主席。他虽然得到法国、西班牙和瑞典支持，但毕竟只是第二大党团的“领衔候选人”，且因在欧盟内部事务上对匈牙利、波兰等成员国态度强硬而“结怨”不少。

丹麦人韦斯塔格现任欧委会分管竞争事务的委员，是第三大党团推出的候选人之一。相比众多男性候选人，她作为少有的女性候选人拥有一定性别优势。

此外，巴尼耶和吕特也有相当竞争力。但由于他们都不在欧洲议会各大党团推出的候选人序列，因此即使得到欧洲理事会支持，能否在欧洲议会的投票中通过也未可知。此外，未来还会不会有“黑马”杀出也很难说。

除欧委会主席一职外，今年面临更迭的欧盟机构领导职务还包括欧洲理事会主席、欧洲议会议长、欧洲中央银行行长等。欧盟各国、各方政治势力在博弈过程中会否策略性地“田忌赛马”，以个别职务的“妥协”换取其他职务的“上位”也是后期看点。

欧洲理事会主席图斯克在28日晚宴结束后会见记者时说，晚宴讨论的是欧盟机构领导人换届的程序，而非具体人选，希望这一程序能够在6月变得更为清晰。（参与记者：王宇戈、田栋栋、任丽颖、李骥志）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)