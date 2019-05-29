新华国际时评：“美国陷阱”让美国信誉沦陷

罔顾客观事实，以突然逮捕企业高管的伎俩，强迫竞争对手听话——本年度新书《美国陷阱》揭开了美国以司法工具为伪装，围猎法国能源巨头阿尔斯通、以从中牟利的黑幕，让世人进一步看清了“美国陷阱”的面目和套路。

如今，中国企业不幸成为“美国陷阱”的最新受害者。拘人、罚款、封杀的套路再度上演之际，国际社会顿悟到：美国霸凌主义已成全球公害，不容于时代，美国的国家信誉已然沦陷。

“美国陷阱”是美国肆意以国内法作为经济战武器，强加于人，做局陷害、打压其竞争对手的黑手段，暴露其恃强凌弱的霸凌行径和强权逻辑。

一些国家相继成为“美国陷阱”的受害者。上世纪八十年代，日本半导体行业勃兴之际，美国就以各种理由，重拳打击东芝等日企。过去十年，美国力压欧洲金融机构，动辄开出巨额罚单。此外，美国对欧洲空客、日本车企长期压制，同样充满经济霸凌色彩。

事实一目了然。遭受美方围猎、落入“美国陷阱”者，或是行业翘楚，或是美企竞争对手。美方意图昭然若揭：只要认定威胁到自身商业利益、科技与金融优势、乃至全球霸权的实体，均要重点打压。

滥用“长臂管辖”，给竞争对手设套挖坑的做法，或许能让美国相关行业和利益群体一时得济，长期看却只会阻碍竞争、保护落后，遏止生产要素全球流动，与市场经济和法治原则格格不入。

美国企业如果想要获得优势必须尊重创新和开放的原则，而不能依靠美国政府压制和打压别国企业。以排他性强力手段维持优势的做法，违背市场规律和科学规律，绝不可能达到目的。

失道必定寡助。近期，德国、法国、荷兰等国官员和商界人士相继表示，在相关行业发展和项目建设上，不会应美国号召，排除中国企业。这显然代表了国际社会的主流呼声。

正如《美国陷阱》作者、前阿尔斯通高管皮耶鲁齐所言：“真相路人皆知，任何人都无法忽视美国将法律作为经济战争武器的事实。所有国家都应团结起来，抵制美国的单边主义。”

历史常常惊人相似，但不会简单重复。美国长期滥用“长臂管辖”，自以为无人能挡，殊不知公道自在人心，正义永不缺席。美国工于心计、埋头挖坑，最终埋葬的是美国的国家信誉，让自己沦为全球化时代的孤家寡人。(新华社记者曹筱凡 傅云威)

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