吉尔吉斯斯坦总统感谢中国等援助吉加强安保力量

吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫28日说，吉感谢中国、俄罗斯、欧盟在加强吉安保力量方面给予的支持和帮助。
吉首都比什凯克当天举行吉武装力量成立27周年和国家边防局成立20周年庆祝活动。据吉总统新闻局消息，出席庆祝活动的热恩别科夫致辞说，当今世界面临国际恐怖主义、极端主义的严峻挑战，“吉尔吉斯斯坦会同其他国家、国际社会一起坚定支持打赢这场战役”。
他说：“加入联合国、上海合作组织和集体安全条约组织大大提高了我国防范各类威胁的能力。”
热恩别科夫表示，中国、俄罗斯和欧盟都给予了吉尔吉斯斯坦极大帮助，使吉军队武器和技术装备得到改善和提高，巩固了吉的安保力量体系，保障了地区安全，吉对此表示真诚的感谢。（记者关建武）
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