美国八个州1晚遭遇55个龙卷风 6000万人受威胁

人民网讯 综合美国媒体报道，美国国家气象局网站显示，印第安纳等八个州27日深夜出现55个龙卷风，许多房屋被摧毁，树木被拔起，部分学校因教学楼受损而提前放暑假。龙卷风中有1人遇难，至少130人受伤。美国每天出现大约7个龙卷风，截至27日已连续11天。
55个龙卷风分别是印第安纳州14个、科罗拉多州12个、俄亥俄州9个、爱阿华州7个、内布拉斯加州5个、伊利诺州4个、明尼苏达州3个和爱达荷州1个。当局估计近6000万人受到威胁。气象人员表示，过去两周内，美国各地的龙卷风来势凶猛，数量异常地多，而目前还没有迹象显示这一气象模型会很快结束。
许多地区的龙卷风威力极大，建筑屋顶被吹走，甚至整栋房屋出现移动，树木和电线杆成片倒地，雷达屏幕上可看到许多物品被风吹上天，俄亥俄州公路养护部门每天要用铲雪车清理路上的各类残骸。（老任）
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