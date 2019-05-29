马来西亚敦促发达国家停止输出垃圾废品

马来西亚能源、科技、气候变化与环境部长杨美盈28日敦促发达国家停止向包括马来西亚在内的发展中国家输出塑料等垃圾废品。
该部门此前联合地方政府在马来西亚最大的港口巴生港查处了一批虚假申报的“洋垃圾”，分别来自美国、加拿大和日本等国。杨美盈当天在检查完这些“洋垃圾”后表示，马来西亚不会继续做发达国家的“垃圾倾倒场”，这些来自发达国家的塑料等垃圾废品将被运回来源国，最快将在两周内启运。
她还举例说，英国一家回收公司在过去两年间向马来西亚出口了约1000箱总重约5万吨的塑料垃圾。这些“洋垃圾”大多通过虚假申报内容物或将可回收物与垃圾混装等方式进入马来西亚。
自2018年7月至今，马来西亚在境内突击检查垃圾回收行业，关停了约150家非法垃圾回收工厂。（记者郁玮 林昊）
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