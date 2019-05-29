32岁的库尔茨还能夺回总理之位吗

当地时间5月27日，奥地利国民议会通过了对32岁总理库尔茨的不信任投票。这位奥地利史上最年轻总理，由此也将因最短执政时间写进奥地利的历史——自2017年12月宣誓就职起，库尔茨执政时间只有525天。他也是奥地利独立以来首位被国民议会罢免的总理。

极具讽刺意味的是，库尔茨领导的中右翼人民党在26日深夜结束的欧洲议会大选中刚刚赢得了胜利，人民党以34.5%的选票成为最大赢家，这一得票率相较2014年欧洲议会大选提高了8%。反对党社会民主党以23.5%的支持率排名第二。执政联盟中的自由党以17.5%的选票数排名第三。这在一定程度上反映出，在10天的政局动荡中，奥地利民众的意愿。

但库尔茨胜利的喜悦在27日早上举行的国民议会会议上烟消云散。据路透社报道，在社民党提交不信任动议的前几分钟，社民党副主席莱希特弗里德说：“库尔茨赌上了他所有机会，总理先生，您将承担所有责任。”

库尔茨的政治“豪赌”源于一段“通俄视频”丑闻。5月17日，德国《明镜》周刊与《南德意志报》联合曝光一段视频。视频内容显示，2017年奥地利大选之前，自由党领导人施特拉赫在西班牙度假胜地伊维萨岛与一名自称为俄罗斯寡头家族女继承人会面，并进行了长达6小时的交谈。18日，视频主角、奥地利副总理兼极右翼自由党主席施特拉赫宣布辞职。随后，库尔茨宣布废除与自由党的执政联盟，并在21日向总统范德贝伦提议解雇4位自由党籍部长，因而引起了自由党向反对党倒戈。

自由党在27日上午同意支持社民党提出的不信任投票动议。两党联合，占多数席位，可以轻易罢免库尔茨。

在国民议会特别会议上，经过几个小时的辩论，库尔茨最终被议会罢免。范德贝伦27日决定，于28日正式解散库尔茨政府。

遭罢免大约3个小时后，库尔茨向聚集在人民党总部附近的支持者讲话，承诺带领人民党取得9月议会选举胜利，夺回总理职位。他说：“国民最终将在9月作决定。”

《政客》杂志也认为，库尔茨仍有可能东山再起。如果说欧洲议会选举是某种指南，那么人民党仍然是奥地利最强大的政党，只要库尔茨在大选前继续领导人民党，他依然有可能再次当选总理。

库尔茨领导的中右翼人民党自2017年赢得大选以来，没有走与中左翼联合的“老路”，而选择与极右翼自由党组成执政联盟。彭博社认为，库尔茨试图向欧洲展示通过和民粹主义者合作一样可以达成目标，但其执政联盟的崩溃恰恰说明了和非主流政党合作的后果。（见习记者 吴姝）

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