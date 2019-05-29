澳研究说一种真菌有助于寻找金矿

澳大利亚联邦科学与工业研究组织近日表示，该组织研究人员发现一种真菌可以吸附黄金颗粒，这种特点可用于寻找新的金矿。

这项发表在英国期刊《自然·通讯》上的研究显示，一种名为尖孢镰刀菌的真菌能够吸附微小的黄金颗粒。对于真菌来说，这种行为可能给它们带来生物学上的好处，因为研究人员发现那些吸附了黄金颗粒的真菌生长得更大，并蔓延得更快。

“这些真菌可以氧化微小的黄金颗粒并将其沉淀在它们的菌丝上，”论文第一作者、联邦科学与工业研究组织的呼庆博士说，“但是黄金在化学性质上非常不活泼，以至于这种现象既少见又让人惊讶。”

据介绍，这种真菌常见于世界各地的土壤中，研究人员在澳大利亚西部博丁顿地区的土壤中发现它们吸附黄金颗粒。这里有澳大利亚目前产量最大的金矿。

联邦科学与工业研究组织的首席科学家拉维·阿南德博士说，希望能进一步了解这种真菌以及它的基因功能，将其与其他一些勘探工具相结合，用来帮助寻找新的金矿。与传统的钻探找矿方式相比，利用真菌找矿的方式对环境影响更小，成本也更低。

不过研究人员也提醒，普通人难以利用这种真菌来寻找金矿，因为操作上有一些难度，比如真菌吸附的黄金颗粒只有在显微镜下才能看到。（记者岳东兴 姜晨怡）

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