日本外海货船相撞 沉船内又发现1名男性心肺停止

据日本《朝日新闻》报道，当地时间26日，日本千叶县外海发生2艘货船相撞事故，其中一艘货轮沉没，造成1死3失踪。在经历两天的搜救后，日本海上保安厅于28日下午宣布，在沉没的货船内发现一名男性，处于心肺停止状态。
据报道，一艘载有5人的货轮26日于千叶县的海面上，与另一艘货轮相撞后沉没，船上5人中1人获救，1人死亡，3人失踪。
自27日上午起，包括特殊搜救队的12人在内，共计18名潜水员间歇性地潜入水中共7次，以船内的居住区域为中心进行搜索。搜索途中的当天下午1点左右，潜水员确认到从船体发出的类似敲击金属般的声音。
28日，搜救队再展开救援。随后，日本海上保安厅宣布，在沉船内发现一名男性，处于心肺停止状态。
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