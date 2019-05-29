俄媒：叙利亚哈马省一居民点遭武装分子袭击

据俄罗斯卫星网29日报道，俄驻叙利亚冲突各方调解中心主任库普奇申表示，叙利亚哈马省的卡夫尔·纳布达居民点遭到20多名武装分子袭击，叙利亚军队消灭大约10名恐怖分子。
据报道，库普奇申说：“‘沙姆解放组织’的20多名武装分子使用装有大口径机枪的越野车从哈比特居民点对卡夫尔·纳布达居民点进行袭击。叙利亚政府军实施反击，并消灭大约10名恐怖分子。”
此外，库普奇申还指出，尽管伊德利卜省的冲突降级区已实施停火，但是非法武装组织继续违反停火规定。
据悉，伊德利卜省位于叙利亚西北部，与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。
此前有消息称，从5月21日起，叙利亚政府军已经消灭将近350名恐怖分子、5辆坦克、1辆步兵战车以及27辆载有大口径机枪的越野车、2辆载有炸弹的汽车以及3套多管火箭炮。
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