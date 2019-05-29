格鲁吉亚前总统萨卡什维利重获乌克兰国籍

格鲁吉亚前总统萨卡什维利28日重新获得乌克兰国籍，他将于29日从波兰华沙重返乌首都基辅。
据乌总统网站28日通报，乌总统泽连斯基28日发布命令，修改前总统波罗申科2017年7月26日签署的“关于剥夺一些人乌克兰国籍的命令”，删除其中有关剥夺萨卡什维利乌克兰国籍的条款。
据乌通社报道，萨卡什维利当天通过脸书个人账号对泽连斯基表示感谢，并出示了他购买的29日从华沙飞往基辅的机票。
萨卡什维利现年51岁，曾于2004年和2008年两次出任格鲁吉亚总统。2015年5月他获得乌克兰国籍，随后被时任总统波罗申科任命为敖德萨州州长。2016年11月，他宣布辞去州长职务，随后组建了自己的政党“新力量运动”。
2017年，波罗申科签署命令，以萨卡什维利曾为获得乌国籍向乌移民机关提供虚假个人信息为由剥夺了他的乌克兰国籍。（记者钟忠 陈俊锋）
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