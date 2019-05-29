塞浦路斯海警从海上救起9名叙利亚难民

塞浦路斯海警28日在该国西北部海域救起9名叙利亚难民。
塞浦路斯海警在一份声明中说，这9名男子都是叙利亚人，他们几天前从塞浦路斯北部邻国土耳其一个港口乘小船出发，准备投靠在塞浦路斯的亲戚。此后小船引擎发生故障，随海流漂到塞浦路斯领海。塞浦路斯海警发现小船后将其拖至一个渔港，随后将这些叙利亚难民带至首都尼科西亚附近的一个难民中心。
塞浦路斯内政部长彼得里季斯今年3月说，近年来塞浦路斯的非法移民问题日益严重，目前每月进入该国的非法移民超过1000人，已达到“失控”境地。他说，过去几年里抵达塞浦路斯的非法移民已超过3万人。（记者张保平）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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