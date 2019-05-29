俄外长呼吁外国军队完全撤出阿富汗

俄罗斯外交部长拉夫罗夫28日在莫斯科说，为使阿富汗局势正常化，外国军队应撤出阿富汗。
拉夫罗夫当天在俄罗斯和阿富汗建交100周年纪念会议开幕式上说，俄罗斯主张外国军队完全撤出阿富汗，同时呼吁阿各方力量尽快展开会谈。“俄罗斯确信，阿富汗冲突没有军事解决方案，采取政治外交手段实现和平是唯一可行的解决办法。”
塔利班政治局发言人苏海勒·沙欣在会上表示，目前围绕外国军队撤出阿富汗问题展开的谈判已取得进展。塔利班希望同美国方面在下一轮谈判中就美军撤出阿富汗达成共识。
出席此次会议的多名塔利班代表均表示，俄罗斯和阿富汗应全面发展经济和政治关系，因为双方利益交织在一起。
据北约网站公布的数据，截至今年2月，在阿富汗参加北约牵头的“坚定支持”非作战任务的各国驻军共约1.7万人，来自39个国家，主要负责为阿富汗政府军提供培训等支持。
另据报道，目前美国在阿富汗驻军约1.4万人，其中大部分人从属北约牵头的“坚定支持”非作战任务。塔利班与美国政府代表本月在卡塔尔举行了第六轮谈判，议题包括外国军队撤出阿富汗等。（记者：张骁 邹德路）
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