联合国官员说超过半数叙利亚人逃离国家或境内流离失所

联合国助理秘书长兼副紧急救济协调员穆勒28日说，超过半数的叙利亚人或逃离国家或在境内反复陷入流离失所的困境，希望国际社会高度关注叙利亚正在恶化的人道局势。
穆勒当天在向安理会通报叙利亚人道局势时说，目前，伊德利卜约有300万人受困于冲突之中，学校和诊所也未能免于战火。5月17日至今，炮击和空袭已导致160多名平民死亡以及27万人流离失所。
穆勒说，在许多冲突激烈的地区，人道援助被迫中断，其中包括暂停此前为约60万人提供健康、营养和保护服务的21个免疫中心和49个卫生设施。
穆勒对鲁克班难民营不断恶化的环境表示严重关切。鲁克班难民营位于叙利亚东南部与约旦接壤地区，因被叙利亚反对派武装长期封锁，联合国和叙利亚政府的救援车队无法进入。过去两个月，1.3万人离开了鲁克班难民营，但联合国目前仍须对留在该难民营的2.9万人提供持续援助。
穆勒说，在叙利亚东北部哈塞克省的阿尔霍尔难民营，约7.4万名平民处境困难，其中92%的人是妇女和儿童。（记者王建刚）
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